Vitalie Schimbator

Mathbot medium 4000

Vitalie Schimbator
0 avis
Fiabilité
53 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2024 96%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
182
Bénéfice trades:
158 (86.81%)
Perte trades:
24 (13.19%)
Meilleure transaction:
582.67 USD
Pire transaction:
-237.03 USD
Bénéfice brut:
5 486.16 USD (113 896 pips)
Perte brute:
-2 513.75 USD (76 469 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (868.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
868.51 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
18.64%
Charge de dépôt maximale:
2.12%
Dernier trade:
31 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
8.02
Longs trades:
111 (60.99%)
Courts trades:
71 (39.01%)
Facteur de profit:
2.18
Rendement attendu:
16.33 USD
Bénéfice moyen:
34.72 USD
Perte moyenne:
-104.74 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-350.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-368.84 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
125.92 USD
Maximal:
370.52 USD (6.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.11% (351.29 USD)
Par fonds propres:
8.30% (378.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 182
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r 3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r 37K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +582.67 USD
Pire transaction: -237 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +868.51 USD
Perte consécutive maximale: -350.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.25 02:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.06 11:12
2025.09.05 10:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 02:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.22 05:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.08 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 09:19
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.56% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.07 19:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 18 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
