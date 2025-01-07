SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EA Gold Isis Nas100
Lo Thi Mai Loan

EA Gold Isis Nas100

Lo Thi Mai Loan
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 133 USD par mois
croissance depuis 2025 36%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
703
Bénéfice trades:
527 (74.96%)
Perte trades:
176 (25.04%)
Meilleure transaction:
55.20 USD
Pire transaction:
-69.70 USD
Bénéfice brut:
3 288.80 USD (278 598 pips)
Perte brute:
-3 316.11 USD (289 044 pips)
Gains consécutifs maximales:
69 (215.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
228.77 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
5.89%
Charge de dépôt maximale:
14.48%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
57 minutes
Facteur de récupération:
-0.06
Longs trades:
411 (58.46%)
Courts trades:
292 (41.54%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.04 USD
Bénéfice moyen:
6.24 USD
Perte moyenne:
-18.84 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-196.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-196.65 USD (7)
Croissance mensuelle:
0.56%
Prévision annuelle:
9.44%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
201.06 USD
Maximal:
432.15 USD (81.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.32% (423.53 USD)
Par fonds propres:
8.24% (85.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 519
USTEC 174
US30 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 448
USTEC -329
US30 -147
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 40K
USTEC -35K
US30 -15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +55.20 USD
Pire transaction: -70 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +215.27 USD
Perte consécutive maximale: -196.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live05
1.86 × 7
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
Tradeview-Live
2.45 × 40
Exness-Real28
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
2.69 × 1022
RoboForex-ECN
2.69 × 154
ICMarketsSC-Live24
2.84 × 762
RoboForex-ECN-3
3.03 × 269
FusionMarkets-Live 2
3.25 × 233
ICMarketsSC-Live04
3.62 × 182
38 plus...
Gold Isis EA + Diamond Titan EA + Nasdaq EA


Aucun avis
2025.09.23 07:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 16:57
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.38% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 15:28
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.62% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 21:06
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.72% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 04:54
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.64% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 06:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 20:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 14:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 06:14
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.25 12:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 13:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 16:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.25 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 11:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.05 16:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.04 13:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
