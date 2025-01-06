SignauxSections
Oka Mahendra

Metode Cuan

Oka Mahendra
0 avis
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -4%
Axi-US02-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
383
Bénéfice trades:
206 (53.78%)
Perte trades:
177 (46.21%)
Meilleure transaction:
22.09 USD
Pire transaction:
-20.39 USD
Bénéfice brut:
693.79 USD (1 369 068 pips)
Perte brute:
-760.11 USD (1 419 671 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (20.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39.84 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
15.11%
Charge de dépôt maximale:
40.63%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.49
Longs trades:
177 (46.21%)
Courts trades:
206 (53.79%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.17 USD
Bénéfice moyen:
3.37 USD
Perte moyenne:
-4.29 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-59.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-59.86 USD (7)
Croissance mensuelle:
-1.46%
Prévision annuelle:
-17.86%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
93.55 USD
Maximal:
134.40 USD (24.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.29% (134.40 USD)
Par fonds propres:
4.24% (45.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 56
USDJPY.pro 38
EURUSD.pro 34
XAUUSD.pro 28
NZDJPY.pro 26
NZDUSD.pro 24
GBPUSD.pro 20
CADJPY.pro 17
AUDUSD.pro 16
AUDJPY.pro 15
GBPJPY.pro 14
EURNZD.pro 12
USDCHF.pro 12
AUDCHF.pro 8
EURJPY.pro 8
CHFJPY.pro 7
BTC-JPY 7
EURCAD.pro 6
XAUEUR.pro 5
CADCHF.pro 4
EURAUD.pro 4
GBPNZD.pro 4
XAUGBP.pro 3
GBPCHF.pro 2
GBPAUD.pro 2
XAUAUD.pro 2
GBPCAD.pro 2
EURGBP.pro 2
AUDCAD.pro 1
NZDCAD.pro 1
ETHUSD 1
AUDNZD.pro 1
XAGUSD.pro 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -55
USDJPY.pro -52
EURUSD.pro -3
XAUUSD.pro 62
NZDJPY.pro 37
NZDUSD.pro 29
GBPUSD.pro -2
CADJPY.pro 3
AUDUSD.pro -45
AUDJPY.pro 1
GBPJPY.pro -54
EURNZD.pro 6
USDCHF.pro 3
AUDCHF.pro 1
EURJPY.pro 19
CHFJPY.pro 5
BTC-JPY 11
EURCAD.pro -15
XAUEUR.pro 10
CADCHF.pro 0
EURAUD.pro -2
GBPNZD.pro -5
XAUGBP.pro -7
GBPCHF.pro 4
GBPAUD.pro -7
XAUAUD.pro 15
GBPCAD.pro 2
EURGBP.pro -14
AUDCAD.pro 2
NZDCAD.pro -2
ETHUSD -1
AUDNZD.pro -5
XAGUSD.pro -8
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -94K
USDJPY.pro -664
EURUSD.pro 51
XAUUSD.pro 5.7K
NZDJPY.pro 2.5K
NZDUSD.pro 1.6K
GBPUSD.pro -411
CADJPY.pro 860
AUDUSD.pro -2.7K
AUDJPY.pro 2K
GBPJPY.pro -7K
EURNZD.pro 32
USDCHF.pro 332
AUDCHF.pro -330
EURJPY.pro 3.4K
CHFJPY.pro 1.2K
BTC-JPY 94K
EURCAD.pro -248
XAUEUR.pro 1K
CADCHF.pro 26
EURAUD.pro 65
GBPNZD.pro -929
XAUGBP.pro -525
GBPCHF.pro 426
GBPAUD.pro -1.1K
XAUAUD.pro 2.5K
GBPCAD.pro 106
EURGBP.pro -297
AUDCAD.pro 219
NZDCAD.pro -219
ETHUSD -59K
AUDNZD.pro -129
XAGUSD.pro -168
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.09 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +20.08 USD
Perte consécutive maximale: -59.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US02-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 06:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 09:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 300 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 01:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 15:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 293 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 06:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.24 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.30 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 05:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 06:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 05:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 08:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 06:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.15 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 231 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 11:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 17:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 21:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
