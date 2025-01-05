SignauxSections
Yelena Claudia

GFA NS

Yelena Claudia
0 avis
Fiabilité
40 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 71%
XMGlobal-Real 46
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
58
Bénéfice trades:
49 (84.48%)
Perte trades:
9 (15.52%)
Meilleure transaction:
62.66 USD
Pire transaction:
-22.71 USD
Bénéfice brut:
886.07 USD (88 583 pips)
Perte brute:
-55.19 USD (5 512 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (266.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
283.09 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.85
Activité de trading:
76.31%
Charge de dépôt maximale:
1.84%
Dernier trade:
33 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
36.59
Longs trades:
39 (67.24%)
Courts trades:
19 (32.76%)
Facteur de profit:
16.05
Rendement attendu:
14.33 USD
Bénéfice moyen:
18.08 USD
Perte moyenne:
-6.13 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-4.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-22.71 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.83%
Prévision annuelle:
11.75%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
22.71 USD (0.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.57% (22.71 USD)
Par fonds propres:
45.51% (535.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 831
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 83K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +62.66 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +266.82 USD
Perte consécutive maximale: -4.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 46" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Mininum Equity 1,000 USD

XAUUSD Semi Swing Trade

Target Profit 5 - 20% /month

Low Risk High Return

Aucun avis
2025.10.17 22:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 07:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 13:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.01 03:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 03:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.11 23:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 05:31
Share of trading days is too low
2025.04.17 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 14:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 08:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 03:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
