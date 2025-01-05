SignauxSections
Sung Hei Man

Tmui

Sung Hei Man
0 avis
Fiabilité
113 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 194%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 835
Bénéfice trades:
1 394 (75.96%)
Perte trades:
441 (24.03%)
Meilleure transaction:
3 739.63 USD
Pire transaction:
-11 734.93 USD
Bénéfice brut:
106 025.46 USD (2 820 869 pips)
Perte brute:
-103 545.34 USD (2 009 416 pips)
Gains consécutifs maximales:
92 (843.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 192.39 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
88.88%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.06
Longs trades:
1 002 (54.60%)
Courts trades:
833 (45.40%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
1.35 USD
Bénéfice moyen:
76.06 USD
Perte moyenne:
-234.80 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-4 693.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-21 042.62 USD (8)
Croissance mensuelle:
-1.40%
Prévision annuelle:
-17.03%
Algo trading:
18%
Prélèvement par solde:
Absolu:
134.88 USD
Maximal:
41 257.80 USD (93.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.01% (40 909.33 USD)
Par fonds propres:
55.55% (18 307.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 990
USDCNH 336
XAUUSD 141
HK50 71
USDJPY 55
EURUSD 54
DE40 37
US500 36
NZDCAD 26
USTEC 22
AUDNZD 17
EURAUD 10
GBPCAD 7
AUDCAD 7
USDCAD 6
AUDJPY 5
USDCHF 4
GBPJPY 3
CHFJPY 2
EURCAD 2
AUDUSD 2
GBPAUD 1
DXY_M5 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 37
USDCNH 3.4K
XAUUSD 529
HK50 -1.2K
USDJPY -1.2K
EURUSD -759
DE40 113
US500 1.1K
NZDCAD 1.7K
USTEC -2K
AUDNZD 237
EURAUD -173
GBPCAD 468
AUDCAD -511
USDCAD 1.2K
AUDJPY -928
USDCHF 475
GBPJPY -176
CHFJPY 8
EURCAD -93
AUDUSD 268
GBPAUD 2
DXY_M5 -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 11K
USDCNH 391K
XAUUSD 69K
HK50 363K
USDJPY -2.1K
EURUSD 1.2K
DE40 43K
US500 -1.5K
NZDCAD 3.9K
USTEC -77K
AUDNZD -201
EURAUD 115
GBPCAD 5.5K
AUDCAD -2K
USDCAD 6.4K
AUDJPY -1.3K
USDCHF 1.1K
GBPJPY 5
CHFJPY 132
EURCAD -561
AUDUSD 455
GBPAUD 62
DXY_M5 -13
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 739.63 USD
Pire transaction: -11 735 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +843.07 USD
Perte consécutive maximale: -4 693.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.29 × 14
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
itexsys-Platform
1.50 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
1.60 × 15889
ICMarketsSC-MT5
1.82 × 390
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
FusionMarkets-Live
2.06 × 604
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
VantageInternational-Live 4
2.33 × 156
81 plus...
Aucun avis
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 15:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.11 21:45
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 03:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 01:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 13:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.02 14:24
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 09:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 17:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 15:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 13:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.28 10:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.27 06:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.25 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.24 05:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
