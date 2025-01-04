SignauxSections
Agung Setiawan

CoreX

Agung Setiawan
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 777 USD par mois
croissance depuis 2025 54%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
161
Bénéfice trades:
140 (86.95%)
Perte trades:
21 (13.04%)
Meilleure transaction:
49.77 USD
Pire transaction:
-133.41 USD
Bénéfice brut:
1 665.86 USD (525 033 pips)
Perte brute:
-1 503.90 USD (376 335 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (384.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
384.14 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
8.94%
Charge de dépôt maximale:
22.93%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.34
Longs trades:
80 (49.69%)
Courts trades:
81 (50.31%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
1.01 USD
Bénéfice moyen:
11.90 USD
Perte moyenne:
-71.61 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-257.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-257.45 USD (3)
Croissance mensuelle:
-30.92%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
478.33 USD (56.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.04% (478.33 USD)
Par fonds propres:
23.55% (133.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 161
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 162
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 149K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.77 USD
Pire transaction: -133 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +384.14 USD
Perte consécutive maximale: -257.45 USD

2025.09.04 12:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 09:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 17:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 02:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 03:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.14% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 01:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.14% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 22:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 21:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 17:08
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.79% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 16:03
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.79% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
