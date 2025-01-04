SignauxSections
Yucheng Zhu

SMC1

Yucheng Zhu
0 avis
Fiabilité
99 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2023 309%
LMAXNZ2-LIVE
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
201
Bénéfice trades:
94 (46.76%)
Perte trades:
107 (53.23%)
Meilleure transaction:
51.70 USD
Pire transaction:
-24.14 USD
Bénéfice brut:
732.21 USD (50 211 pips)
Perte brute:
-540.63 USD (20 736 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (131.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
131.89 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
20.87%
Charge de dépôt maximale:
138.07%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
1.69
Longs trades:
99 (49.25%)
Courts trades:
102 (50.75%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
0.95 USD
Bénéfice moyen:
7.79 USD
Perte moyenne:
-5.05 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-45.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-71.41 USD (7)
Croissance mensuelle:
45.03%
Prévision annuelle:
546.42%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
47.12 USD
Maximal:
113.40 USD (35.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
88.74% (113.40 USD)
Par fonds propres:
40.52% (3.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 114
USDJPY 24
XTIUSD 22
AUDUSD 19
XAUUSDm 9
XAUUSD 8
US100m 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 196
USDJPY -10
XTIUSD 0
AUDUSD -24
XAUUSDm 26
XAUUSD 86
US100m -82
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 19K
USDJPY 271
XTIUSD 1.3K
AUDUSD -499
XAUUSDm 3K
XAUUSD 7.8K
US100m -785
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +51.70 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +131.89 USD
Perte consécutive maximale: -45.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LMAXNZ2-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live33
1.94 × 16
SMC Strategy
Aucun avis
2025.09.23 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 14:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.19 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.10 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 10:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 14:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 15:50
Share of trading days is too low
2025.08.06 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 02:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.04 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 06:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 23:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.15 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 02:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 11:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 18:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
