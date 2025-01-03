SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Marcos Aucefi Canhao de Ouro
Marcos Aurelio Cecilio Filho

Marcos Aucefi Canhao de Ouro

Marcos Aurelio Cecilio Filho
0 avis
Fiabilité
43 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 7%
IronFX-Real14
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
415
Bénéfice trades:
292 (70.36%)
Perte trades:
123 (29.64%)
Meilleure transaction:
98.74 USD
Pire transaction:
-356.59 USD
Bénéfice brut:
3 873.38 USD (129 299 pips)
Perte brute:
-3 775.80 USD (125 728 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (308.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
343.15 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
36.69%
Charge de dépôt maximale:
9.28%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.15
Longs trades:
327 (78.80%)
Courts trades:
88 (21.20%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.24 USD
Bénéfice moyen:
13.27 USD
Perte moyenne:
-30.70 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-49.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-363.18 USD (4)
Croissance mensuelle:
-22.89%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
190.24 USD
Maximal:
647.47 USD (43.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.91% (647.47 USD)
Par fonds propres:
40.27% (375.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 415
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 98
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +98.74 USD
Pire transaction: -357 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +308.51 USD
Perte consécutive maximale: -49.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IronFX-Real14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

IronFX-Real14
0.16 × 5443
IronFX-Real13
0.18 × 4313
IronFX-Real9
0.23 × 283
ISIGroup-Real
8.60 × 5
Operações realizadas no Ouro
Aucun avis
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 295 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 18:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 243 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 13:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 10:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 17:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 12:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 13:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 18:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 02:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 11:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 02:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 00:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 15:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 03:31
Share of days for 80% of growth is too low
