- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 280
Bénéfice trades:
738 (57.65%)
Perte trades:
542 (42.34%)
Meilleure transaction:
96.97 USD
Pire transaction:
-81.47 USD
Bénéfice brut:
8 078.07 USD (881 759 pips)
Perte brute:
-6 643.97 USD (771 137 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (121.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
137.31 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
89.37%
Charge de dépôt maximale:
37.56%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
1.46
Longs trades:
589 (46.02%)
Courts trades:
691 (53.98%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
1.12 USD
Bénéfice moyen:
10.95 USD
Perte moyenne:
-12.26 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-368.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-368.93 USD (29)
Croissance mensuelle:
-67.53%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.62 USD
Maximal:
985.37 USD (39.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.93% (985.37 USD)
Par fonds propres:
63.06% (808.64 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|137
|EURUSD
|133
|EURJPY
|125
|GBPJPY
|124
|GBPAUD
|121
|GBPNZD
|119
|EURNZD
|117
|EURAUD
|115
|EURCAD
|86
|GBPCAD
|65
|EURCHF
|23
|GBPCHF
|23
|AUDJPY
|19
|NZDJPY
|19
|AUDCAD
|16
|NZDUSD
|7
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|6
|NZDCHF
|5
|AUDCHF
|5
|USDCAD
|4
|NZDCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|20
|EURUSD
|425
|EURJPY
|796
|GBPJPY
|-216
|GBPAUD
|-480
|GBPNZD
|-365
|EURNZD
|426
|EURAUD
|569
|EURCAD
|297
|GBPCAD
|-184
|EURCHF
|-50
|GBPCHF
|190
|AUDJPY
|-59
|NZDJPY
|-3
|AUDCAD
|35
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|5
|AUDUSD
|-1
|NZDCHF
|-5
|AUDCHF
|16
|USDCAD
|20
|NZDCAD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|11K
|EURUSD
|30K
|EURJPY
|63K
|GBPJPY
|-16K
|GBPAUD
|-38K
|GBPNZD
|-44K
|EURNZD
|34K
|EURAUD
|42K
|EURCAD
|24K
|GBPCAD
|-5.7K
|EURCHF
|-4.4K
|GBPCHF
|16K
|AUDJPY
|-9.3K
|NZDJPY
|-301
|AUDCAD
|4.8K
|NZDUSD
|248
|USDCHF
|374
|AUDUSD
|-145
|NZDCHF
|-440
|AUDCHF
|1.3K
|USDCAD
|2.9K
|NZDCAD
|-573
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +96.97 USD
Pire transaction: -81 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 29
Bénéfice consécutif maximal: +121.47 USD
Perte consécutive maximale: -368.93 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.01 × 90
|
Tickmill-Live05
|0.10 × 50
|
GoMarkets-Real 10
|0.13 × 16
|
ForexChief-DirectFX
|0.28 × 53
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 88
|
OctaFX-Real5
|0.30 × 23
|
OctaFX-Real4
|0.33 × 118
|
ICMarketsSC-Live06
|0.38 × 8
|
Exness-Real
|0.43 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|0.43 × 84
|
OctaFX-Real
|0.78 × 923
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.89 × 201
|
ICMarketsSC-Live04
|1.00 × 6
|
EGlobal-Cent6
|1.14 × 456
|
ICMarketsSC-Live10
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.25 × 8
|
OctaFX-Real2
|1.31 × 35
|
Coinexx-Demo
|1.50 × 12
|
FTT-Asia
|2.52 × 188
Correlation Trading Strategy - Safe Correlation Hedging Trading - Safety Fund - Monthly Profit Withdrawal.
Manual Trade with Good Money Management.
Octafx CopyTrade Name : Tomo-Trader
Trading Signals | SignalStart Name : TOMO Signal
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
39 USD par mois
684%
1
280
USD
USD
407
USD
USD
58
0%
1 280
57%
89%
1.21
1.12
USD
USD
70%
1:500