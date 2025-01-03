SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TOMO Correlation Hedging
Prananto Indra Tamtama -

TOMO Correlation Hedging

Prananto Indra Tamtama -
0 avis
Fiabilité
58 semaines
1 / 280 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2024 684%
OctaFX-Real4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 280
Bénéfice trades:
738 (57.65%)
Perte trades:
542 (42.34%)
Meilleure transaction:
96.97 USD
Pire transaction:
-81.47 USD
Bénéfice brut:
8 078.07 USD (881 759 pips)
Perte brute:
-6 643.97 USD (771 137 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (121.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
137.31 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
89.37%
Charge de dépôt maximale:
37.56%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
1.46
Longs trades:
589 (46.02%)
Courts trades:
691 (53.98%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
1.12 USD
Bénéfice moyen:
10.95 USD
Perte moyenne:
-12.26 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-368.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-368.93 USD (29)
Croissance mensuelle:
-67.53%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.62 USD
Maximal:
985.37 USD (39.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.93% (985.37 USD)
Par fonds propres:
63.06% (808.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 137
EURUSD 133
EURJPY 125
GBPJPY 124
GBPAUD 121
GBPNZD 119
EURNZD 117
EURAUD 115
EURCAD 86
GBPCAD 65
EURCHF 23
GBPCHF 23
AUDJPY 19
NZDJPY 19
AUDCAD 16
NZDUSD 7
USDCHF 7
AUDUSD 6
NZDCHF 5
AUDCHF 5
USDCAD 4
NZDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 20
EURUSD 425
EURJPY 796
GBPJPY -216
GBPAUD -480
GBPNZD -365
EURNZD 426
EURAUD 569
EURCAD 297
GBPCAD -184
EURCHF -50
GBPCHF 190
AUDJPY -59
NZDJPY -3
AUDCAD 35
NZDUSD 2
USDCHF 5
AUDUSD -1
NZDCHF -5
AUDCHF 16
USDCAD 20
NZDCAD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 11K
EURUSD 30K
EURJPY 63K
GBPJPY -16K
GBPAUD -38K
GBPNZD -44K
EURNZD 34K
EURAUD 42K
EURCAD 24K
GBPCAD -5.7K
EURCHF -4.4K
GBPCHF 16K
AUDJPY -9.3K
NZDJPY -301
AUDCAD 4.8K
NZDUSD 248
USDCHF 374
AUDUSD -145
NZDCHF -440
AUDCHF 1.3K
USDCAD 2.9K
NZDCAD -573
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +96.97 USD
Pire transaction: -81 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 29
Bénéfice consécutif maximal: +121.47 USD
Perte consécutive maximale: -368.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.01 × 90
Tickmill-Live05
0.10 × 50
GoMarkets-Real 10
0.13 × 16
ForexChief-DirectFX
0.28 × 53
RoboForex-ECN-3
0.30 × 88
OctaFX-Real5
0.30 × 23
OctaFX-Real4
0.33 × 118
ICMarketsSC-Live06
0.38 × 8
Exness-Real
0.43 × 7
Pepperstone-Edge11
0.43 × 84
OctaFX-Real
0.78 × 923
FXOpen-ECN Live Server
0.89 × 201
ICMarketsSC-Live04
1.00 × 6
EGlobal-Cent6
1.14 × 456
ICMarketsSC-Live10
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.25 × 8
OctaFX-Real2
1.31 × 35
Coinexx-Demo
1.50 × 12
FTT-Asia
2.52 × 188
9 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Correlation Trading Strategy - Safe Correlation Hedging Trading - Safety Fund - Monthly Profit Withdrawal.

Manual Trade with Good Money Management.

Octafx CopyTrade Name : Tomo-Trader

Trading Signals | SignalStart Name  : TOMO Signal

Aucun avis
2025.09.26 02:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.2% of days out of 405 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 00:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 05:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 22:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 21:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 11:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 23:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TOMO Correlation Hedging
39 USD par mois
684%
1
280
USD
407
USD
58
0%
1 280
57%
89%
1.21
1.12
USD
70%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.