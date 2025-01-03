SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GoldenBoy
Sutrisno

GoldenBoy

Sutrisno
0 avis
Fiabilité
40 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 1 101%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 267
Bénéfice trades:
1 109 (87.52%)
Perte trades:
158 (12.47%)
Meilleure transaction:
4 776.34 USD
Pire transaction:
-741.96 USD
Bénéfice brut:
51 616.03 USD (193 522 pips)
Perte brute:
-16 411.90 USD (128 226 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (513.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
16 120.13 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
95.76%
Charge de dépôt maximale:
24.57%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
249
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
28.22
Longs trades:
1 267 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
3.15
Rendement attendu:
27.79 USD
Bénéfice moyen:
46.54 USD
Perte moyenne:
-103.87 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 247.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 247.67 USD (3)
Croissance mensuelle:
29.91%
Prévision annuelle:
362.97%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 247.67 USD (6.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.31% (1 247.67 USD)
Par fonds propres:
75.75% (8 005.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1260
archived 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 19K
archived 16K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 65K
archived 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 776.34 USD
Pire transaction: -742 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +513.90 USD
Perte consécutive maximale: -1 247.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
114 plus...
Hi Friend,

I trading at XAU with grid strategi

Buy only


Happy Profit.......

Aucun avis
2025.10.06 22:14
Share of trading days is too low
2025.09.25 17:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 10.08% of days out of the 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of trades performed within 10 days. This comprises 4.03% of days out of the 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.42% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 01:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
