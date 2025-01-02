SignauxSections
Wing Fai Yip

Fai Gold

Wing Fai Yip
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2024 246%
EmperorIntlExchHK-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 409
Bénéfice trades:
1 103 (78.28%)
Perte trades:
306 (21.72%)
Meilleure transaction:
742.05 USD
Pire transaction:
-1 030.75 USD
Bénéfice brut:
28 221.83 USD (1 249 619 pips)
Perte brute:
-12 613.14 USD (550 652 pips)
Gains consécutifs maximales:
124 (1 591.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 432.88 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
90.94%
Charge de dépôt maximale:
63.82%
Dernier trade:
51 il y a des minutes
Trades par semaine:
100
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.91
Longs trades:
1 171 (83.11%)
Courts trades:
238 (16.89%)
Facteur de profit:
2.24
Rendement attendu:
11.08 USD
Bénéfice moyen:
25.59 USD
Perte moyenne:
-41.22 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-719.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 240.37 USD (13)
Croissance mensuelle:
25.16%
Prévision annuelle:
305.27%
Algo trading:
40%
Prélèvement par solde:
Absolu:
917.24 USD
Maximal:
3 987.31 USD (91.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.73% (3 987.31 USD)
Par fonds propres:
60.86% (6 749.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.hk 1409
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.hk 16K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.hk 745K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +742.05 USD
Pire transaction: -1 031 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +1 591.24 USD
Perte consécutive maximale: -719.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EmperorIntlExchHK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

