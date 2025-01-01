SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Mulyo Adi Winoto Tangerang
Dewi Suryati Sukamto

Mulyo Adi Winoto Tangerang

Dewi Suryati Sukamto
0 avis
43 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -23%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
427
Bénéfice trades:
288 (67.44%)
Perte trades:
139 (32.55%)
Meilleure transaction:
785.85 USD
Pire transaction:
-1 698.45 USD
Bénéfice brut:
9 879.77 USD (120 366 pips)
Perte brute:
-11 019.31 USD (118 605 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (282.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
985.29 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
52.01%
Charge de dépôt maximale:
10.51%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
-0.54
Longs trades:
219 (51.29%)
Courts trades:
208 (48.71%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-2.67 USD
Bénéfice moyen:
34.30 USD
Perte moyenne:
-79.28 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-395.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 839.05 USD (2)
Croissance mensuelle:
-0.59%
Prévision annuelle:
-6.45%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 495.48 USD
Maximal:
2 127.11 USD (37.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.49% (2 127.74 USD)
Par fonds propres:
45.31% (2 571.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 298
EURUSD 108
GBPUSD 18
USDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -350
EURUSD -106
GBPUSD -665
USDJPY -18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.3K
EURUSD -828
GBPUSD -1.6K
USDJPY -51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +785.85 USD
Pire transaction: -1 698 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +282.09 USD
Perte consécutive maximale: -395.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FinexBisnisSolusi-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
14.32 × 38
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 11:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.03 22:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 244 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 02:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 01:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 18:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 17:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 14:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 09:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 12:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 22:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 21:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 08:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 06:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mulyo Adi Winoto Tangerang
30 USD par mois
-23%
0
0
USD
3.9K
USD
43
99%
427
67%
52%
0.89
-2.67
USD
45%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.