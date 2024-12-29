- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
685
Bénéfice trades:
432 (63.06%)
Perte trades:
253 (36.93%)
Meilleure transaction:
65.31 EUR
Pire transaction:
-106.75 EUR
Bénéfice brut:
2 534.35 EUR (938 838 pips)
Perte brute:
-2 571.32 EUR (303 737 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (52.75 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
116.86 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
21.43%
Charge de dépôt maximale:
16.62%
Dernier trade:
15 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.11
Longs trades:
412 (60.15%)
Courts trades:
273 (39.85%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.05 EUR
Bénéfice moyen:
5.87 EUR
Perte moyenne:
-10.16 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-115.77 EUR)
Perte consécutive maximale:
-117.75 EUR (2)
Croissance mensuelle:
1.46%
Prévision annuelle:
17.71%
Algo trading:
4%
Prélèvement par solde:
Absolu:
101.01 EUR
Maximal:
339.82 EUR (26.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.55% (317.77 EUR)
Par fonds propres:
3.19% (42.45 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|373
|EURGBP
|50
|US500
|34
|EURJPY
|24
|USDCAD
|21
|NAS100
|21
|USDCHF
|18
|GBPUSD
|15
|EURCHF
|15
|USDJPY
|13
|NZDUSD
|12
|GER40
|12
|US30
|10
|EURAUD
|8
|XAUUSD
|7
|GBPCAD
|5
|GBPAUD
|5
|AUDJPY
|5
|AUDUSD
|5
|EURCAD
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|CADCHF
|2
|NZDCAD
|2
|NZDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|XAGUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|250
|EURGBP
|51
|US500
|7
|EURJPY
|-24
|USDCAD
|-103
|NAS100
|67
|USDCHF
|88
|GBPUSD
|-61
|EURCHF
|-33
|USDJPY
|-53
|NZDUSD
|-62
|GER40
|-26
|US30
|-12
|EURAUD
|53
|XAUUSD
|13
|GBPCAD
|-8
|GBPAUD
|-25
|AUDJPY
|-24
|AUDUSD
|29
|EURCAD
|32
|CADJPY
|-13
|CHFJPY
|29
|AUDCAD
|-28
|AUDNZD
|-29
|CADCHF
|17
|NZDCAD
|-32
|NZDCHF
|5
|NZDJPY
|20
|XAGUSD
|16
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|24K
|EURGBP
|-118
|US500
|-14K
|EURJPY
|-270
|USDCAD
|-2.4K
|NAS100
|223K
|USDCHF
|3.6K
|GBPUSD
|-18
|EURCHF
|-870
|USDJPY
|-1.1K
|NZDUSD
|-2.8K
|GER40
|-15K
|US30
|38K
|EURAUD
|1.6K
|XAUUSD
|1.4K
|GBPCAD
|-1K
|GBPAUD
|-819
|AUDJPY
|-595
|AUDUSD
|305
|EURCAD
|522
|CADJPY
|-641
|CHFJPY
|921
|AUDCAD
|-635
|AUDNZD
|-713
|CADCHF
|540
|NZDCAD
|-1.6K
|NZDCHF
|108
|NZDJPY
|408
|XAGUSD
|336
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +65.31 EUR
Pire transaction: -107 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +52.75 EUR
Perte consécutive maximale: -115.77 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.33 × 12
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
GOMarketsMU-Live
|1.45 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|2.26 × 154
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|2.63 × 35
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.75 × 1357
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|3.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|3.91 × 17224
|
RoboForex-ECN
|4.11 × 1445
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.19 × 157
|
Exness-MT5Real12
|4.31 × 32
|
Darwinex-Live
|4.60 × 937
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.00 × 1260
|
VantageInternational-Live 4
|5.13 × 24
|
Tickmill-Live
|5.14 × 57
|
MonetaMarkets-Live
|5.50 × 2
|
JunoMarkets-Server
|5.71 × 14
|
Exness-MT5Real7
|5.81 × 16
|
Valutrades-Live
|5.91 × 11
|
TASS-Live
|5.91 × 105
Manual trading - Capital protection risk per trade 1% Leverage 100. Allow at least one month of live trading.
Trading based on Fundamental/Technical/sentiment. No fake manipulated ROIs. Follow me if you want responsible trading, reliability and big gains.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-15%
0
0
USD
USD
3.4K
EUR
EUR
172
4%
685
63%
21%
0.98
-0.05
EUR
EUR
24%
1:100