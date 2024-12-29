Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real8 0.33 × 12 PUPrime-Live 0.86 × 7 GOMarketsMU-Live 1.45 × 11 ICMarketsSC-MT5 2.26 × 154 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.50 × 2 FPMarketsLLC-Live 2.63 × 35 ICMarketsSC-MT5-2 2.75 × 1357 FPMarkets-Live 3.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 3.00 × 2 FusionMarkets-Live 3.91 × 17224 RoboForex-ECN 4.11 × 1445 ForexTimeFXTM-Live01 4.19 × 157 Exness-MT5Real12 4.31 × 32 Darwinex-Live 4.60 × 937 GOMarketsIntl-Live 4.87 × 69 ValutradesSeychelles-Live 5.00 × 10 ICMarketsSC-MT5-4 5.00 × 1260 VantageInternational-Live 4 5.13 × 24 Tickmill-Live 5.14 × 57 MonetaMarkets-Live 5.50 × 2 JunoMarkets-Server 5.71 × 14 Exness-MT5Real7 5.81 × 16 Valutrades-Live 5.91 × 11 TASS-Live 5.91 × 105 47 plus...