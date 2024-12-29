SignauxSections
Joao Andre Co Almeida Mendonca Narciso

Smart trades

Joao Andre Co Almeida Mendonca Narciso
0 avis
172 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 -15%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
685
Bénéfice trades:
432 (63.06%)
Perte trades:
253 (36.93%)
Meilleure transaction:
65.31 EUR
Pire transaction:
-106.75 EUR
Bénéfice brut:
2 534.35 EUR (938 838 pips)
Perte brute:
-2 571.32 EUR (303 737 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (52.75 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
116.86 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
21.43%
Charge de dépôt maximale:
16.62%
Dernier trade:
15 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.11
Longs trades:
412 (60.15%)
Courts trades:
273 (39.85%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.05 EUR
Bénéfice moyen:
5.87 EUR
Perte moyenne:
-10.16 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-115.77 EUR)
Perte consécutive maximale:
-117.75 EUR (2)
Croissance mensuelle:
1.46%
Prévision annuelle:
17.71%
Algo trading:
4%
Prélèvement par solde:
Absolu:
101.01 EUR
Maximal:
339.82 EUR (26.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.55% (317.77 EUR)
Par fonds propres:
3.19% (42.45 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 373
EURGBP 50
US500 34
EURJPY 24
USDCAD 21
NAS100 21
USDCHF 18
GBPUSD 15
EURCHF 15
USDJPY 13
NZDUSD 12
GER40 12
US30 10
EURAUD 8
XAUUSD 7
GBPCAD 5
GBPAUD 5
AUDJPY 5
AUDUSD 5
EURCAD 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
AUDCAD 3
AUDNZD 2
CADCHF 2
NZDCAD 2
NZDCHF 2
NZDJPY 2
XAGUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 250
EURGBP 51
US500 7
EURJPY -24
USDCAD -103
NAS100 67
USDCHF 88
GBPUSD -61
EURCHF -33
USDJPY -53
NZDUSD -62
GER40 -26
US30 -12
EURAUD 53
XAUUSD 13
GBPCAD -8
GBPAUD -25
AUDJPY -24
AUDUSD 29
EURCAD 32
CADJPY -13
CHFJPY 29
AUDCAD -28
AUDNZD -29
CADCHF 17
NZDCAD -32
NZDCHF 5
NZDJPY 20
XAGUSD 16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 24K
EURGBP -118
US500 -14K
EURJPY -270
USDCAD -2.4K
NAS100 223K
USDCHF 3.6K
GBPUSD -18
EURCHF -870
USDJPY -1.1K
NZDUSD -2.8K
GER40 -15K
US30 38K
EURAUD 1.6K
XAUUSD 1.4K
GBPCAD -1K
GBPAUD -819
AUDJPY -595
AUDUSD 305
EURCAD 522
CADJPY -641
CHFJPY 921
AUDCAD -635
AUDNZD -713
CADCHF 540
NZDCAD -1.6K
NZDCHF 108
NZDJPY 408
XAGUSD 336
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +65.31 EUR
Pire transaction: -107 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +52.75 EUR
Perte consécutive maximale: -115.77 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
GOMarketsMU-Live
1.45 × 11
ICMarketsSC-MT5
2.26 × 154
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.63 × 35
ICMarketsSC-MT5-2
2.75 × 1357
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
3.00 × 2
FusionMarkets-Live
3.91 × 17224
RoboForex-ECN
4.11 × 1445
ForexTimeFXTM-Live01
4.19 × 157
Exness-MT5Real12
4.31 × 32
Darwinex-Live
4.60 × 937
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
5.00 × 1260
VantageInternational-Live 4
5.13 × 24
Tickmill-Live
5.14 × 57
MonetaMarkets-Live
5.50 × 2
JunoMarkets-Server
5.71 × 14
Exness-MT5Real7
5.81 × 16
Valutrades-Live
5.91 × 11
TASS-Live
5.91 × 105
47 plus...
Manual trading - Capital protection risk per trade 1% Leverage 100. Allow at least one month of live trading.

Trading based on Fundamental/Technical/sentiment. No fake manipulated ROIs. Follow me if you want responsible trading, reliability and big gains.


2025.09.17 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 17:29
2025.07.16 13:48
2025.07.15 08:59
2025.07.10 15:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 08:01
2025.07.01 07:29
2025.06.30 09:48
2025.06.19 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.06 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.30 06:40
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
