Ida Bagus Adi Widyatmika

Narmada Quantum Futures

Ida Bagus Adi Widyatmika
0 avis
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2025 -10%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
131
Bénéfice trades:
42 (32.06%)
Perte trades:
89 (67.94%)
Meilleure transaction:
88.55 USD
Pire transaction:
-59.30 USD
Bénéfice brut:
1 635.60 USD (573 700 pips)
Perte brute:
-1 739.70 USD (576 525 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (97.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
137.40 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
11.56%
Charge de dépôt maximale:
6.63%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.25
Longs trades:
75 (57.25%)
Courts trades:
56 (42.75%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.79 USD
Bénéfice moyen:
38.94 USD
Perte moyenne:
-19.55 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-173.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-173.45 USD (9)
Croissance mensuelle:
21.20%
Prévision annuelle:
257.21%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
260.80 USD
Maximal:
409.10 USD (35.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.63% (409.10 USD)
Par fonds propres:
3.02% (24.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NQ100.R 131
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NQ100.R -104
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NQ100.R -2.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +88.55 USD
Pire transaction: -59 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +97.60 USD
Perte consécutive maximale: -173.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.30 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 12:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 16:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 06:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 174 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 00:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 20:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 10:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 09:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.26 16:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.13 09:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.25 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.25 15:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.09 17:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
