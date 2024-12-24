SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Algo 2 USDJPY Algo 3 EURUSD
Soo Ye Kai

Algo 2 USDJPY Algo 3 EURUSD

Soo Ye Kai
0 avis
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -31%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
187
Bénéfice trades:
75 (40.10%)
Perte trades:
112 (59.89%)
Meilleure transaction:
586.23 USD
Pire transaction:
-162.41 USD
Bénéfice brut:
4 158.61 USD (29 643 pips)
Perte brute:
-5 799.31 USD (40 665 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (193.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
586.23 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Activité de trading:
41.10%
Charge de dépôt maximale:
40.35%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
-0.97
Longs trades:
103 (55.08%)
Courts trades:
84 (44.92%)
Facteur de profit:
0.72
Rendement attendu:
-8.77 USD
Bénéfice moyen:
55.45 USD
Perte moyenne:
-51.78 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-592.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-615.25 USD (7)
Croissance mensuelle:
-7.19%
Prévision annuelle:
-87.21%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 698.20 USD
Maximal:
1 698.20 USD (33.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.78% (1 698.20 USD)
Par fonds propres:
4.00% (193.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 101
USDJPY 86
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -896
USDJPY -744
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -2K
USDJPY -8.9K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +586.23 USD
Pire transaction: -162 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +193.40 USD
Perte consécutive maximale: -592.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.06 × 18
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live25
0.86 × 320
ICMarketsSC-Live26
0.90 × 177
ICMarketsSC-Live24
1.03 × 299
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.29 × 49
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
2.21 × 14
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
RoboForex-ECN-2
2.78 × 103
TradersGlobalGroup-Live
2.78 × 18
ICMarketsSC-Live20
2.91 × 46
21 plus...
Aucun avis
2025.07.08 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 11:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 13:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 13:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 07:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.18 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 14:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.06 14:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.30 15:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 16:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 13:37
Share of trading days is too low
2025.01.06 13:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.02 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Algo 2 USDJPY Algo 3 EURUSD
30 USD par mois
-31%
0
0
USD
3.8K
USD
38
100%
187
40%
41%
0.71
-8.77
USD
32%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.