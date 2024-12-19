SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SWAN_amarkets netting
Aleksei Lebedev

SWAN_amarkets netting

Aleksei Lebedev
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2024 286%
AMarkets-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
444
Bénéfice trades:
208 (46.84%)
Perte trades:
236 (53.15%)
Meilleure transaction:
455.52 USD
Pire transaction:
-182.70 USD
Bénéfice brut:
10 719.59 USD (125 037 pips)
Perte brute:
-8 894.28 USD (100 073 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (605.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
605.05 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
31.83%
Charge de dépôt maximale:
105.73%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.88
Longs trades:
221 (49.77%)
Courts trades:
223 (50.23%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
4.11 USD
Bénéfice moyen:
51.54 USD
Perte moyenne:
-37.69 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-248.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-424.06 USD (5)
Croissance mensuelle:
9.11%
Prévision annuelle:
110.49%
Algo trading:
61%
Prélèvement par solde:
Absolu:
95.50 USD
Maximal:
973.13 USD (31.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.48% (644.06 USD)
Par fonds propres:
74.33% (521.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 77
USDJPYb 69
GBPUSDb 51
XAUUSDb 46
NZDUSDb 46
EURUSDb 44
USDCADb 35
GBPJPYb 26
AUDUSDb 25
USDCHFb 24
XAGUSDb 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 913
USDJPYb 27
GBPUSDb 100
XAUUSDb 360
NZDUSDb -639
EURUSDb 761
USDCADb 19
GBPJPYb -287
AUDUSDb 381
USDCHFb 170
XAGUSDb 22
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 19K
USDJPYb -115
GBPUSDb 532
XAUUSDb 4.2K
NZDUSDb -1.5K
EURUSDb 2.7K
USDCADb -398
GBPJPYb -2.2K
AUDUSDb 1.2K
USDCHFb 1.3K
XAGUSDb 221
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +455.52 USD
Pire transaction: -183 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +605.05 USD
Perte consécutive maximale: -248.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AMarkets-Real
0.08 × 48
ForexClub-MT5 Real Server
6.07 × 14
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.07.09 18:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 12:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 20:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 09:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 13:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 04:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.19 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.17 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 14:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 12:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.29 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.29 14:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 14:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SWAN_amarkets netting
33 USD par mois
286%
0
0
USD
1.8K
USD
41
61%
444
46%
32%
1.20
4.11
USD
74%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.