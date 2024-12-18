SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ataraxia 3
Kin Hung Chow

Ataraxia 3

Kin Hung Chow
0 avis
Fiabilité
298 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 120%
GoMarkets-Real 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 080
Bénéfice trades:
5 240 (74.01%)
Perte trades:
1 840 (25.99%)
Meilleure transaction:
193.50 USD
Pire transaction:
-237.09 USD
Bénéfice brut:
12 359.42 USD (1 169 622 pips)
Perte brute:
-9 988.61 USD (954 746 pips)
Gains consécutifs maximales:
96 (52.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
251.13 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
85.07%
Charge de dépôt maximale:
4.83%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.84
Longs trades:
3 426 (48.39%)
Courts trades:
3 654 (51.61%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.33 USD
Bénéfice moyen:
2.36 USD
Perte moyenne:
-5.43 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-156.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-489.85 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.32%
Prévision annuelle:
7.32%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 243.15 USD
Maximal:
1 290.01 USD (123.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.39% (1 279.94 USD)
Par fonds propres:
38.70% (1 199.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 2837
NZDCAD 2593
AUDNZD 1071
EURUSD 135
XAUUSD 38
EURCAD 26
USDJPY 24
GBPUSD 24
NZDUSD 19
AUDUSD 18
EURCHF 18
USDCAD 18
AUDJPY 18
AUDCHF 17
CHFJPY 17
CADJPY 17
EURJPY 17
NZDJPY 16
EURNZD 15
GBPJPY 14
EURGBP 14
GBPNZD 13
CADCHF 12
GBPAUD 12
USDCHF 12
EURAUD 10
HK50 7
NZDCHF 7
GBPCAD 7
USOUSD 6
BTCUSD 6
GBPCHF 4
XAGUSD 4
US500 4
WS30 2
USDMXN 2
DAX30 2
SGDJPY 1
USDPLN 1
EURSGD 1
NDX100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 1.5K
AUDNZD 558
EURUSD -789
XAUUSD -145
EURCAD -86
USDJPY 166
GBPUSD -81
NZDUSD -87
AUDUSD -111
EURCHF 170
USDCAD -92
AUDJPY -273
AUDCHF 13
CHFJPY -24
CADJPY -9
EURJPY -13
NZDJPY 165
EURNZD 41
GBPJPY 53
EURGBP 50
GBPNZD -155
CADCHF 97
GBPAUD -55
USDCHF -109
EURAUD -46
HK50 81
NZDCHF 87
GBPCAD -57
USOUSD -103
BTCUSD 67
GBPCHF -57
XAGUSD -17
US500 -47
WS30 -38
USDMXN 65
DAX30 2
SGDJPY 84
USDPLN -16
EURSGD -13
NDX100 -9
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 70K
NZDCAD 94K
AUDNZD 24K
EURUSD -20K
XAUUSD -13K
EURCAD -3.5K
USDJPY 3.4K
GBPUSD 910
NZDUSD -3.5K
AUDUSD -2.5K
EURCHF 2.5K
USDCAD -1.4K
AUDJPY -6.4K
AUDCHF -753
CHFJPY 287
CADJPY -885
EURJPY -522
NZDJPY 7.1K
EURNZD 2.9K
GBPJPY 5.3K
EURGBP 1.8K
GBPNZD -7.1K
CADCHF 1.1K
GBPAUD -1.7K
USDCHF -2.4K
EURAUD -1.1K
HK50 48K
NZDCHF 1.7K
GBPCAD -2.9K
USOUSD -9.3K
BTCUSD -103K
GBPCHF -1.3K
XAGUSD -237
US500 -3.3K
WS30 -22K
USDMXN 167K
DAX30 1.5K
SGDJPY 1.8K
USDPLN -3.1K
EURSGD -824
NDX100 -8.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +193.50 USD
Pire transaction: -237 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +52.88 USD
Perte consécutive maximale: -156.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GoMarkets-Real 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AM-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
EBCGroup-Live
0.38 × 8
ICMarkets-Live04
0.47 × 17
Coinexx-Demo
0.50 × 2
GoMarkets-Real 2
0.60 × 522
ICMarkets-Live16
0.68 × 19
GOMarketsMU-Real 2
1.18 × 22
ICMarkets-Live03
1.90 × 20
GoMarkets-Real 1
2.00 × 7
ISIGroup-Real
2.31 × 26
Formax-Live
4.00 × 1
GoMarkets-Demo
5.75 × 8
YaHi-Real
6.35 × 26
99.8% Automatic trading
Aucun avis
2025.10.14 04:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 22:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 14:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 20:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 18:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 08:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.22% of days out of 1809 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.18 08:51
A large drawdown may occur on the account again
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.