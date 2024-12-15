- Croissance
Trades:
318
Bénéfice trades:
110 (34.59%)
Perte trades:
208 (65.41%)
Meilleure transaction:
44.12 EUR
Pire transaction:
-17.38 EUR
Bénéfice brut:
307.62 EUR (322 684 pips)
Perte brute:
-377.07 EUR (315 271 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (10.39 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
59.94 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
15.55%
Charge de dépôt maximale:
102.59%
Dernier trade:
21 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.51
Longs trades:
122 (38.36%)
Courts trades:
196 (61.64%)
Facteur de profit:
0.82
Rendement attendu:
-0.22 EUR
Bénéfice moyen:
2.80 EUR
Perte moyenne:
-1.81 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-39.35 EUR)
Perte consécutive maximale:
-39.35 EUR (9)
Croissance mensuelle:
-0.64%
Prévision annuelle:
-7.99%
Algo trading:
47%
Prélèvement par solde:
Absolu:
136.16 EUR
Maximal:
136.16 EUR (54.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.45% (136.16 EUR)
Par fonds propres:
6.69% (12.23 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USTEC
|106
|US500
|104
|XTIUSD
|37
|NVDA
|33
|SOLUSD
|18
|XRPUSD
|5
|GBPUSD
|3
|BCHUSD
|3
|JP225
|2
|XAUUSD
|1
|ETHUSD
|1
|CHINA50
|1
|US30
|1
|TSLA
|1
|BRENT
|1
|NAT.GAS
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USTEC
|12
|US500
|-2
|XTIUSD
|-15
|NVDA
|-42
|SOLUSD
|-16
|XRPUSD
|-8
|GBPUSD
|1
|BCHUSD
|-1
|JP225
|0
|XAUUSD
|-2
|ETHUSD
|0
|CHINA50
|-1
|US30
|0
|TSLA
|0
|BRENT
|-1
|NAT.GAS
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USTEC
|18K
|US500
|7.8K
|XTIUSD
|-16
|NVDA
|210
|SOLUSD
|-1.7K
|XRPUSD
|-15K
|GBPUSD
|58
|BCHUSD
|-1.8K
|JP225
|-40
|XAUUSD
|-221
|ETHUSD
|-169
|CHINA50
|-120
|US30
|100
|TSLA
|-3
|BRENT
|-11
|NAT.GAS
|-16
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Meilleure transaction: +44.12 EUR
Pire transaction: -17 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +10.39 EUR
Perte consécutive maximale: -39.35 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillEU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
Système rentable sur la durée. Tous les trades avec un Stop Loss autour de 1-4% et un TP à presque 10x, pour des tendances longues.
Ce qu'il faut garder à l'esprit :
- Consultez le lien suivant pour savoir comment fonctionne la copie de signal : https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber
- Dépôt minimum recommandé : 250 EUR ou équivalent.
- Compte avec un leverege minimum de 1:30.
- Connexion fiable au serveur (24/7), peut-être par l'intermédiaire d'un VPS et d'un courtier. Je recommande le même courtier que celui que j'utilise pour archiver de bonnes performances : Tickmill ou ICMarkets
- Veuillez relire attentivement le tutoriel dans le lien ci-dessus avant de vous abonner au signal. Presque toutes les questions que je reçois y sont expliquées.
Remarque :
Une fois que vous avez souscrit au signal, vous pouvez vérifier les profits/pertes flottants du signal et ses positions ouvertes presque en temps réel ici. Les ordres ne sont pas ouverts en permanence, mais uniquement lorsque les conditions du marché sont propices à la réalisation d'un bon profit. Cela permet d'éviter d'être exposé aux vicissitudes du marché. Analysez l'historique des transactions pour vous faire une idée du nombre de positions qui peuvent être ouvertes en un mois. Souvent, moins c'est mieux sur le long terme.
Clause de non-responsabilité :
Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.
Abonnez-vous à mon signal sous votre responsabilité.
Aucun avis
