Système rentable sur la durée. Tous les trades avec un Stop Loss autour de 1-4% et un TP à presque 10x, pour des tendances longues.





Ce qu'il faut garder à l'esprit :





- Consultez le lien suivant pour savoir comment fonctionne la copie de signal : https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber





- Dépôt minimum recommandé : 250 EUR ou équivalent.





- Compte avec un leverege minimum de 1:30.





- Connexion fiable au serveur (24/7), peut-être par l'intermédiaire d'un VPS et d'un courtier. Je recommande le même courtier que celui que j'utilise pour archiver de bonnes performances : Tickmill ou ICMarkets





- Veuillez relire attentivement le tutoriel dans le lien ci-dessus avant de vous abonner au signal. Presque toutes les questions que je reçois y sont expliquées.





Remarque :





Une fois que vous avez souscrit au signal, vous pouvez vérifier les profits/pertes flottants du signal et ses positions ouvertes presque en temps réel ici. Les ordres ne sont pas ouverts en permanence, mais uniquement lorsque les conditions du marché sont propices à la réalisation d'un bon profit. Cela permet d'éviter d'être exposé aux vicissitudes du marché. Analysez l'historique des transactions pour vous faire une idée du nombre de positions qui peuvent être ouvertes en un mois. Souvent, moins c'est mieux sur le long terme.





Clause de non-responsabilité :





Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.





Abonnez-vous à mon signal sous votre responsabilité.



