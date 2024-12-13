SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Hedging1 by Alpha
Wardhana Ng Surya

Hedging1 by Alpha

Wardhana Ng Surya
0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 35%
FBS-Real-10
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
697
Bénéfice trades:
444 (63.70%)
Perte trades:
253 (36.30%)
Meilleure transaction:
1 611.97 USD
Pire transaction:
-2 260.86 USD
Bénéfice brut:
24 264.44 USD (98 276 pips)
Perte brute:
-18 972.91 USD (250 118 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (18 213.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
18 213.81 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
40.01%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
195
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
0.33
Longs trades:
471 (67.58%)
Courts trades:
226 (32.42%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
7.59 USD
Bénéfice moyen:
54.65 USD
Perte moyenne:
-74.99 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-12 106.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-12 106.31 USD (34)
Croissance mensuelle:
-39.80%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
16 174.47 USD (47.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.15% (16 174.47 USD)
Par fonds propres:
51.49% (16 979.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CHFJPY 123
AUDNZD 104
USDCAD 70
GBPJPY 57
EURGBP 55
GBPCHF 51
AUDCAD 45
XTIUSD 37
XBRUSD 37
NZDCAD 33
archived 32
EURJPY 29
EURCHF 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CHFJPY -9.2K
AUDNZD -2.5K
USDCAD -1K
GBPJPY 355
EURGBP -2.3K
GBPCHF 363
AUDCAD 238
XTIUSD 360
XBRUSD 337
NZDCAD 180
archived 18K
EURJPY 202
EURCHF 129
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CHFJPY -107K
AUDNZD -28K
USDCAD -24K
GBPJPY 5.4K
EURGBP -25K
GBPCHF 6.3K
AUDCAD 674
XTIUSD 797
XBRUSD 353
NZDCAD 8.6K
archived 0
EURJPY 7.9K
EURCHF 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 611.97 USD
Pire transaction: -2 261 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 34
Bénéfice consécutif maximal: +18 213.81 USD
Perte consécutive maximale: -12 106.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06
0.00 × 4
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 9
ICMarkets-Live19
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 6
MEXIntGroup-Real
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 5
Tickmill-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 8
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 5
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.01 × 97
XMAU-Real 20
0.12 × 17
ICMarkets-Live24
0.13 × 48
ICMarkets-Live17
0.13 × 95
ICMarketsSC-Live10
0.15 × 20
89 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 03:01
Share of trading days is too low
2025.09.26 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.24 02:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 32 days. This comprises 11.47% of days out of the 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 2.51% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 13:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.30 11:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 20:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 08:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 18:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 16:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Hedging1 by Alpha
30 USD par mois
35%
0
0
USD
20K
USD
44
95%
697
63%
100%
1.27
7.59
USD
51%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.