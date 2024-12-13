SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GOLD Autobot AI
Sarawut Phumkrajang

GOLD Autobot AI

Sarawut Phumkrajang
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 26%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
663
Bénéfice trades:
463 (69.83%)
Perte trades:
200 (30.17%)
Meilleure transaction:
70.60 AUD
Pire transaction:
-146.20 AUD
Bénéfice brut:
5 463.27 AUD (261 305 pips)
Perte brute:
-5 204.12 AUD (239 833 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (137.94 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
304.60 AUD (15)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
28.80%
Charge de dépôt maximale:
4.98%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.35
Longs trades:
544 (82.05%)
Courts trades:
119 (17.95%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.39 AUD
Bénéfice moyen:
11.80 AUD
Perte moyenne:
-26.02 AUD
Pertes consécutives maximales:
7 (-151.03 AUD)
Perte consécutive maximale:
-300.72 AUD (6)
Croissance mensuelle:
-2.64%
Prévision annuelle:
-32.04%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
262.27 AUD
Maximal:
733.32 AUD (37.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.07% (733.27 AUD)
Par fonds propres:
11.77% (230.99 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 663
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 197
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 21K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +70.60 AUD
Pire transaction: -146 AUD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +137.94 AUD
Perte consécutive maximale: -151.03 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.24 10:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.24 08:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 23:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 19:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 03:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 23:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 19:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 21:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.22 23:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.22 22:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 19:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 12:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.01 01:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 22:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 22:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.04 20:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.28 05:09
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire