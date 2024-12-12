SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Tzunami Gatra Mega Berjangka
Victorianus Dyan Ardi Wilogo

Tzunami Gatra Mega Berjangka

Victorianus Dyan Ardi Wilogo
0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 83%
GatraMegaBerjangka-Real
1:400
Trades:
1 676
Bénéfice trades:
1 199 (71.53%)
Perte trades:
477 (28.46%)
Meilleure transaction:
1 195.70 USD
Pire transaction:
-2 422.05 USD
Bénéfice brut:
44 678.60 USD (449 470 pips)
Perte brute:
-30 806.22 USD (487 081 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (603.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 367.97 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
95.09%
Charge de dépôt maximale:
72.03%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.09
Longs trades:
1 068 (63.72%)
Courts trades:
608 (36.28%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
8.28 USD
Bénéfice moyen:
37.26 USD
Perte moyenne:
-64.58 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-2 993.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-12 760.66 USD (7)
Croissance mensuelle:
-11.05%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
66%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
12 760.66 USD (48.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.98% (12 760.66 USD)
Par fonds propres:
85.05% (23 058.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD.mm 950
AUDUSD.mm 683
XAUUSD.mm 40
GBPUSD.mm 3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD.mm 11K
AUDUSD.mm 5.6K
XAUUSD.mm -3.4K
GBPUSD.mm 116
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD.mm 86K
AUDUSD.mm 32K
XAUUSD.mm -156K
GBPUSD.mm 1.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 195.70 USD
Pire transaction: -2 422 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +603.34 USD
Perte consécutive maximale: -2 993.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GatraMegaBerjangka-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 15:49
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 09:44
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.64% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 09:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 14:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.11 09:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 06:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 00:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 19:51
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 16:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 14:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 05:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.12 08:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
