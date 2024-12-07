SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / StanOK5000
Oleh Sharpan

StanOK5000

Oleh Sharpan
0 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 219%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
703
Bénéfice trades:
485 (68.99%)
Perte trades:
218 (31.01%)
Meilleure transaction:
7 826.23 USD
Pire transaction:
-3 750.30 USD
Bénéfice brut:
23 170.87 USD (299 809 pips)
Perte brute:
-12 227.43 USD (267 787 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (535.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 918.70 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
45.64%
Charge de dépôt maximale:
11.91%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
1.80
Longs trades:
378 (53.77%)
Courts trades:
325 (46.23%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
15.57 USD
Bénéfice moyen:
47.77 USD
Perte moyenne:
-56.09 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-420.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 750.56 USD (2)
Croissance mensuelle:
10.74%
Prévision annuelle:
130.26%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.44 USD
Maximal:
6 078.37 USD (35.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.14% (6 078.37 USD)
Par fonds propres:
68.29% (10 886.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 703
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 33K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 826.23 USD
Pire transaction: -3 750 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +535.84 USD
Perte consécutive maximale: -420.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
50 plus...
Aucun avis
2025.10.08 09:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.09 10:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 20:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 10:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 10:08
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.98% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 10:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 17:11
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 12:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 10:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 08:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 02:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.13 09:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
