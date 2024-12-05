SignauxSections
Borja Mayoral Arauz

Customer 3

Borja Mayoral Arauz
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2024 46%
ValutradesSeychelles-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 524
Bénéfice trades:
1 009 (66.20%)
Perte trades:
515 (33.79%)
Meilleure transaction:
792.48 USD
Pire transaction:
-1 718.36 USD
Bénéfice brut:
33 028.56 USD (240 475 pips)
Perte brute:
-23 948.17 USD (166 442 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (125.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 503.98 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
67.83%
Charge de dépôt maximale:
75.55%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
75
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.69
Longs trades:
655 (42.98%)
Courts trades:
869 (57.02%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
5.96 USD
Bénéfice moyen:
32.73 USD
Perte moyenne:
-46.50 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-3 356.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 356.22 USD (21)
Croissance mensuelle:
2.25%
Prévision annuelle:
27.31%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
778.15 USD
Maximal:
5 377.56 USD (35.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.92% (5 377.56 USD)
Par fonds propres:
34.49% (7 729.83 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD+ 332
NZDCAD+ 300
EURUSD+ 228
AUDNZD+ 196
GBPUSD+ 140
USDCAD+ 139
GBPCAD+ 82
XAUUSD+ 64
EURCAD+ 38
EURGBP+ 4
EURNZD+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD+ 1.5K
NZDCAD+ 2.8K
EURUSD+ 451
AUDNZD+ 242
GBPUSD+ 545
USDCAD+ 552
GBPCAD+ 1.9K
XAUUSD+ -119
EURCAD+ 1.2K
EURGBP+ 65
EURNZD+ 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD+ 15K
NZDCAD+ 23K
EURUSD+ -9.1K
AUDNZD+ 295
GBPUSD+ 4.4K
USDCAD+ 13K
GBPCAD+ 12K
XAUUSD+ 2.5K
EURCAD+ 12K
EURGBP+ 329
EURNZD+ 305
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +792.48 USD
Pire transaction: -1 718 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +125.40 USD
Perte consécutive maximale: -3 356.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ValutradesSeychelles-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.05.23 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.03.04 09:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 10:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.13 18:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2024.12.05 14:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Customer 3
1000 USD par mois
46%
0
0
USD
30K
USD
46
97%
1 524
66%
68%
1.37
5.96
USD
34%
1:200
