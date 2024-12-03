SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / First choice
Taha Ebrahim

First choice

Taha Ebrahim
0 avis
Fiabilité
43 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 610%
Weltrade-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
113
Bénéfice trades:
91 (80.53%)
Perte trades:
22 (19.47%)
Meilleure transaction:
65.69 USD
Pire transaction:
-51.73 USD
Bénéfice brut:
875.34 USD (562 774 pips)
Perte brute:
-265.29 USD (193 909 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (179.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
179.02 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.43
Activité de trading:
68.02%
Charge de dépôt maximale:
32.93%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
11.79
Longs trades:
62 (54.87%)
Courts trades:
51 (45.13%)
Facteur de profit:
3.30
Rendement attendu:
5.40 USD
Bénéfice moyen:
9.62 USD
Perte moyenne:
-12.06 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-16.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-51.73 USD (1)
Croissance mensuelle:
12.12%
Prévision annuelle:
147.11%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
51.73 USD (14.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.38% (51.73 USD)
Par fonds propres:
81.09% (277.83 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 46
EURUSD 12
USDJPY 9
USDCAD 6
GBPUSD 6
USDCHF 6
EURJPY 5
EURAUD 5
GBPNZD 3
NZDCHF 2
AUDJPY 2
GBPAUD 2
GBPCHF 2
GBPJPY 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
NZDJPY 1
EURGBP 1
EURCAD 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 436
EURUSD 10
USDJPY 15
USDCAD 3
GBPUSD 26
USDCHF 24
EURJPY 24
EURAUD 16
GBPNZD 2
NZDCHF 5
AUDJPY 10
GBPAUD 10
GBPCHF 3
GBPJPY 2
AUDUSD -1
CHFJPY 4
NZDJPY 3
EURGBP 7
EURCAD 4
NZDUSD 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 347K
EURUSD 1.2K
USDJPY 1.9K
USDCAD 706
GBPUSD 2.7K
USDCHF 1.3K
EURJPY 3.7K
EURAUD 2.8K
GBPNZD 588
NZDCHF 383
AUDJPY 1.6K
GBPAUD 1.7K
GBPCHF -280
GBPJPY 356
AUDUSD -21
CHFJPY 629
NZDJPY 448
EURGBP 555
EURCAD 497
NZDUSD 728
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +65.69 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +179.02 USD
Perte consécutive maximale: -16.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GMI-Live08
0.00 × 67
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
MaxiServices-Real
0.00 × 275
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
360Capital-Real
0.00 × 7
WetradeInternational-Live
0.00 × 11
LCG-Live1
0.00 × 5
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 376
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 10
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 5
Markets.com2-MarketsX
0.00 × 87
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
GPP-Live
0.00 × 4
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 58
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 6
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
RistonCapital-FreshForex Real
0.00 × 1
Esplanade-Live
0.00 × 19
AM-Live3
0.00 × 24
FXBTG-Main
0.00 × 4
Varchev-Real
0.00 × 164
1074 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.24 20:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 08:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 18:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.07 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 07:39
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.31 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.26 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.10 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 12:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 18:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire