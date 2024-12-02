SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SupplyDemandEA
Diego Magarian Conde

SupplyDemandEA

Diego Magarian Conde
0 avis
Fiabilité
40 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 16%
Tickmill-Live09
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
97
Bénéfice trades:
66 (68.04%)
Perte trades:
31 (31.96%)
Meilleure transaction:
45.57 USD
Pire transaction:
-25.02 USD
Bénéfice brut:
431.23 USD (17 119 pips)
Perte brute:
-221.67 USD (10 338 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (42.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
60.45 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
25.14%
Charge de dépôt maximale:
23.82%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.42
Longs trades:
44 (45.36%)
Courts trades:
53 (54.64%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
2.16 USD
Bénéfice moyen:
6.53 USD
Perte moyenne:
-7.15 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-38.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-38.66 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.96%
Prévision annuelle:
35.91%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
38.66 USD (2.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.67% (38.66 USD)
Par fonds propres:
41.25% (634.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 41
AUDCAD 33
NZDCAD 23
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 62
AUDCAD 92
NZDCAD 56
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD -25
AUDCAD 4K
NZDCAD 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.57 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +42.07 USD
Perte consécutive maximale: -38.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live02
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Tickmill-Live08
0.20 × 10
BlueberryMarkets-Live
0.39 × 28
ICMarketsSC-Live08
0.56 × 61
TopFXSC-Live Server
0.67 × 3
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
TickmillUK-Live03
0.70 × 63
CPTMarkets-Live01
0.76 × 92
FTMO-Server
0.83 × 124
Pepperstone-Edge12
0.89 × 18
ICMarkets-Live22
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
1.11 × 154
ICMarketsSC-Live19
1.12 × 91
Pepperstone-Edge02
1.26 × 38
FusionMarkets-Live
1.32 × 349
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.34 × 806
ICMarketsSC-Live32
1.43 × 51
RoboForex-Prime
1.55 × 577
ICMarketsSC-Live05
2.00 × 1
Exness-Real4
2.00 × 1
Tickmill-Live10
2.02 × 93
Pepperstone-Demo01
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
2.67 × 33
40 plus...
Supplydemand EA

Broker: Tickmill MT4 Raw

Aucun avis
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 04:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 03:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
