SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Titanio Trading JYVK
Walter Alejandro Knaus

Titanio Trading JYVK

Walter Alejandro Knaus
0 avis
Fiabilité
43 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 7%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 406
Bénéfice trades:
2 214 (65.00%)
Perte trades:
1 192 (35.00%)
Meilleure transaction:
5 655.81 USD
Pire transaction:
-3 423.07 USD
Bénéfice brut:
158 710.99 USD (507 354 pips)
Perte brute:
-151 649.52 USD (509 463 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (560.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 592.29 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
42.63%
Charge de dépôt maximale:
103.73%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.28
Longs trades:
1 708 (50.15%)
Courts trades:
1 698 (49.85%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
2.07 USD
Bénéfice moyen:
71.69 USD
Perte moyenne:
-127.22 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-6 344.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-9 106.23 USD (3)
Croissance mensuelle:
-2.65%
Prévision annuelle:
-32.13%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 277.87 USD
Maximal:
25 022.47 USD (18.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.94% (25 022.47 USD)
Par fonds propres:
6.81% (7 826.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1622
NDX 377
EURNZD 373
GDAXI 183
GBPJPY 177
EURUSD 175
XTIUSD 141
GBPCHF 80
GBPUSD 56
AUDCAD 48
USDCHF 37
WS30 22
USDCAD 22
SPA35 19
XAGUSD 14
GBPCAD 11
CADJPY 9
STOXX50E 8
AUDJPY 7
CADCHF 5
EURCHF 4
NZDUSD 3
USDJPY 3
SP500 2
EURCAD 2
EURAUD 2
AUDUSD 1
CHFJPY 1
GBPNZD 1
EURGBP 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.4K
NDX 16K
EURNZD -3.7K
GDAXI 638
GBPJPY 578
EURUSD -1.8K
XTIUSD 572
GBPCHF 220
GBPUSD -4K
AUDCAD 60
USDCHF -2.1K
WS30 1.4K
USDCAD -1.4K
SPA35 10
XAGUSD -455
GBPCAD -473
CADJPY 2.2K
STOXX50E -76
AUDJPY -451
CADCHF 222
EURCHF -298
NZDUSD -727
USDJPY -1.6K
SP500 1
EURCAD -812
EURAUD 44
AUDUSD 431
CHFJPY -396
GBPNZD -817
EURGBP -1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -15K
NDX 3.8K
EURNZD 3.7K
GDAXI 651
GBPJPY 3.6K
EURUSD -505
XTIUSD -2.7K
GBPCHF 1.9K
GBPUSD 653
AUDCAD 1.6K
USDCHF -1.3K
WS30 1K
USDCAD 246
SPA35 4.1K
XAGUSD -673
GBPCAD -2.3K
CADJPY 753
STOXX50E -328
AUDJPY -54
CADCHF 244
EURCHF -28
NZDUSD -399
USDJPY -109
SP500 64
EURCAD -287
EURAUD 211
AUDUSD 105
CHFJPY -277
GBPNZD -125
EURGBP -79
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 655.81 USD
Pire transaction: -3 423 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +560.41 USD
Perte consécutive maximale: -6 344.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Aucun avis
2025.09.24 00:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 07:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.27 09:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 08:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 18:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.10 05:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.30 11:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 06:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.24 05:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 19:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.17 16:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.13 22:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.13 12:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.10 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.27 02:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.