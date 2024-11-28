SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Mo
Taha Ebrahim

Mo

Taha Ebrahim
0 avis
Fiabilité
43 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 616%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
123
Bénéfice trades:
102 (82.92%)
Perte trades:
21 (17.07%)
Meilleure transaction:
65.77 USD
Pire transaction:
-52.21 USD
Bénéfice brut:
881.45 USD (574 456 pips)
Perte brute:
-265.31 USD (194 228 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (40.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
176.82 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
67.45%
Charge de dépôt maximale:
28.16%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
11.80
Longs trades:
62 (50.41%)
Courts trades:
61 (49.59%)
Facteur de profit:
3.32
Rendement attendu:
5.01 USD
Bénéfice moyen:
8.64 USD
Perte moyenne:
-12.63 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-16.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-52.21 USD (1)
Croissance mensuelle:
11.50%
Prévision annuelle:
139.53%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
52.21 USD (13.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.69% (52.21 USD)
Par fonds propres:
78.96% (284.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 56
EURUSD 12
USDJPY 9
USDCAD 6
GBPUSD 6
EURAUD 6
USDCHF 6
EURJPY 5
GBPNZD 3
NZDCHF 2
AUDJPY 2
GBPAUD 2
GBPCHF 2
GBPJPY 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
EURGBP 1
EURCAD 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 442
EURUSD 10
USDJPY 16
USDCAD 1
GBPUSD 27
EURAUD 19
USDCHF 24
EURJPY 25
GBPNZD 1
NZDCHF 5
AUDJPY 10
GBPAUD 10
GBPCHF 3
GBPJPY 2
AUDUSD -1
CHFJPY 4
EURGBP 7
EURCAD 4
NZDUSD 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 359K
EURUSD 1.2K
USDJPY 2.2K
USDCAD 431
GBPUSD 2.8K
EURAUD 3.2K
USDCHF 1.3K
EURJPY 3.8K
GBPNZD 562
NZDCHF 378
AUDJPY 1.5K
GBPAUD 1.6K
GBPCHF -300
GBPJPY 354
AUDUSD -12
CHFJPY 637
EURGBP 561
EURCAD 492
NZDUSD 720
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +65.77 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +40.96 USD
Perte consécutive maximale: -16.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 8
BidtopiaCapital-Live
0.00 × 5
Lucrorfx-Demo
0.00 × 2
CFI1-Real
0.00 × 119
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 58
EBCGroup-Live
0.00 × 34
VTMarkets-Live 5
0.00 × 8
RistonCapital-Real
0.00 × 25
XMUK-Real 6
0.00 × 52
FPMarkets-Live4
0.00 × 5
VantageInternational-Live 14
0.00 × 10
NagaCapitalLtd-Live
0.00 × 3
LMAXMU-LIVE
0.00 × 116
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
JustMarkets-Demo
0.00 × 10
LMAX-LiveUK
0.00 × 3
Monex-Server3
0.00 × 48
Hankotrade-Live
0.00 × 50
MaxiServices-Real
0.00 × 275
WetradeInternational-Live
0.00 × 11
LCG-Live1
0.00 × 5
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 376
PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 10
1074 plus...
Aucun avis
2025.09.24 20:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 20:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 18:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.09 17:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.07 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 15:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.31 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.26 15:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.26 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 05:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 09:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.12 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 09:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.10 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.07 09:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
