Boris Sonder

High Yield Pro

Boris Sonder
0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 218%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 147
Bénéfice trades:
983 (85.70%)
Perte trades:
164 (14.30%)
Meilleure transaction:
744.94 EUR
Pire transaction:
-526.37 EUR
Bénéfice brut:
10 944.94 EUR (39 970 pips)
Perte brute:
-6 364.68 EUR (28 163 pips)
Gains consécutifs maximales:
63 (246.22 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 053.87 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
31.29%
Charge de dépôt maximale:
105.89%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
4.46
Longs trades:
704 (61.38%)
Courts trades:
443 (38.62%)
Facteur de profit:
1.72
Rendement attendu:
3.99 EUR
Bénéfice moyen:
11.13 EUR
Perte moyenne:
-38.81 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-134.29 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 027.43 EUR (3)
Croissance mensuelle:
11.97%
Prévision annuelle:
145.28%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
111.81 EUR
Maximal:
1 027.43 EUR (21.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.05% (1 027.43 EUR)
Par fonds propres:
85.88% (4 941.98 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 613
USDJPY 273
GBPUSD 261
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 3K
USDJPY 912
GBPUSD 1.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 7.8K
USDJPY 415
GBPUSD 3.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +744.94 EUR
Pire transaction: -526 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +246.22 EUR
Perte consécutive maximale: -134.29 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-Live29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 11:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 16:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.14 14:50
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 13:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 03:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 06:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 03:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 15:21
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 00:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 23:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 18:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.08 10:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
