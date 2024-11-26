SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GOLD 385
Anon Thampibal

GOLD 385

Anon Thampibal
0 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 159%
FBS-Real-9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 135
Bénéfice trades:
859 (40.23%)
Perte trades:
1 276 (59.77%)
Meilleure transaction:
1 591.38 USD
Pire transaction:
-357.48 USD
Bénéfice brut:
56 136.84 USD (3 108 298 pips)
Perte brute:
-41 607.73 USD (2 191 177 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (1 554.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 881.98 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.19%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
74
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.95
Longs trades:
1 278 (59.86%)
Courts trades:
857 (40.14%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
6.81 USD
Bénéfice moyen:
65.35 USD
Perte moyenne:
-32.61 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-801.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 320.94 USD (16)
Croissance mensuelle:
21.65%
Prévision annuelle:
262.64%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 230.03 USD
Maximal:
4 921.74 USD (23.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.58% (4 909.28 USD)
Par fonds propres:
5.55% (967.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2135
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 15K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 917K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 591.38 USD
Pire transaction: -357 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +1 554.24 USD
Perte consécutive maximale: -801.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live02
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
AJFFinancialServices-Live
0.00 × 5
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.35 × 23
Exness-Real30
0.38 × 8
ECMarkets-Live02
0.57 × 7
NordFX-Real2
1.29 × 7
VantageInternational-Live 8
1.50 × 14
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.