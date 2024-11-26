SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Show
Xiao Xing Shang

Show

Xiao Xing Shang
0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 7%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 369
Bénéfice trades:
533 (38.93%)
Perte trades:
836 (61.07%)
Meilleure transaction:
8 887.43 USD
Pire transaction:
-2 674.64 USD
Bénéfice brut:
253 738.16 USD (910 302 pips)
Perte brute:
-246 499.67 USD (794 113 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (3 281.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 927.27 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
99.74%
Charge de dépôt maximale:
49.30%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.21
Longs trades:
779 (56.90%)
Courts trades:
590 (43.10%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
5.29 USD
Bénéfice moyen:
476.06 USD
Perte moyenne:
-294.86 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-4 524.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 941.69 USD (11)
Croissance mensuelle:
9.45%
Prévision annuelle:
114.70%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9 915.01 USD
Maximal:
34 893.40 USD (26.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.88% (35 101.58 USD)
Par fonds propres:
2.45% (3 152.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 388
USDJPY 232
XTIUSD 214
GBPJPY 155
GBPUSD 101
EURUSD 71
XAGUSD 62
NI225 55
WS30 51
GDAXI 39
AUDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 52K
USDJPY -5.1K
XTIUSD -5.8K
GBPJPY -15K
GBPUSD -5.7K
EURUSD -1.5K
XAGUSD -3.5K
NI225 156
WS30 -11K
GDAXI 3.6K
AUDJPY 11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 173K
USDJPY -15K
XTIUSD -2.6K
GBPJPY -59K
GBPUSD -8.3K
EURUSD -2.4K
XAGUSD -4.5K
NI225 1.6K
WS30 -2.7K
GDAXI 36K
AUDJPY 22
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 887.43 USD
Pire transaction: -2 675 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +3 281.00 USD
Perte consécutive maximale: -4 524.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
1.01 × 140
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
TradeMaxGlobal-Live
1.22 × 63
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.60 × 5
Darwinex-Live
1.62 × 2384
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.84 × 25
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.39 × 33
Swissquote-Server
3.48 × 58
AdmiralMarkets-Live
3.51 × 295
KuberaCapitalMarkets-Server
3.93 × 29
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
14 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 287 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 11:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 277 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 12:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 08:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 17:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.28 05:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.20 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.05 20:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.04 13:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.27 18:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.27 10:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.27 06:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.23 17:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.23 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.23 09:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Show
999 USD par mois
7%
0
0
USD
107K
USD
44
97%
1 369
38%
100%
1.02
5.29
USD
27%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.