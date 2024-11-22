SignauxSections
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 614
Bénéfice trades:
3 630 (78.67%)
Perte trades:
984 (21.33%)
Meilleure transaction:
7 021.33 CAD
Pire transaction:
-5 185.99 CAD
Bénéfice brut:
165 255.61 CAD (298 452 pips)
Perte brute:
-199 182.37 CAD (343 315 pips)
Gains consécutifs maximales:
51 (338.01 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
33 341.50 CAD (16)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
62.60%
Charge de dépôt maximale:
86.13%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.31
Longs trades:
2 455 (53.21%)
Courts trades:
2 159 (46.79%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-7.35 CAD
Bénéfice moyen:
45.52 CAD
Perte moyenne:
-202.42 CAD
Pertes consécutives maximales:
41 (-108 619.21 CAD)
Perte consécutive maximale:
-108 619.21 CAD (41)
Croissance mensuelle:
-1.59%
Prévision annuelle:
-19.25%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36 864.68 CAD
Maximal:
109 128.15 CAD (95.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
81.08% (109 429.15 CAD)
Par fonds propres:
86.87% (60 103.23 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.r 4536
XAUUSD.r 44
US30 27
XBRUSD 4
NVDA.xnas 2
BTCUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.r -28K
XAUUSD.r 1.8K
US30 -289
XBRUSD 319
NVDA.xnas -8
BTCUSD 11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.r -41K
XAUUSD.r 8.9K
US30 -27K
XBRUSD 3K
NVDA.xnas 49
BTCUSD 11K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 021.33 CAD
Pire transaction: -5 186 CAD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 41
Bénéfice consécutif maximal: +338.01 CAD
Perte consécutive maximale: -108 619.21 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Hourly entry strategy with filtering conditions that determine entry in a Dollar Cost Average strategy. Calculations of all orders collectively in pips decides when to start taking Partial Profits. Take Partials is set to 50% of Volume.
Aucun avis
2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 15:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 18:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 18:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 17:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.13 23:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 16:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 13:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 20:58
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 12:45
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 16:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 08:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
