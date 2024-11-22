- Croissance
Trades:
4 614
Bénéfice trades:
3 630 (78.67%)
Perte trades:
984 (21.33%)
Meilleure transaction:
7 021.33 CAD
Pire transaction:
-5 185.99 CAD
Bénéfice brut:
165 255.61 CAD (298 452 pips)
Perte brute:
-199 182.37 CAD (343 315 pips)
Gains consécutifs maximales:
51 (338.01 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
33 341.50 CAD (16)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
62.60%
Charge de dépôt maximale:
86.13%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.31
Longs trades:
2 455 (53.21%)
Courts trades:
2 159 (46.79%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-7.35 CAD
Bénéfice moyen:
45.52 CAD
Perte moyenne:
-202.42 CAD
Pertes consécutives maximales:
41 (-108 619.21 CAD)
Perte consécutive maximale:
-108 619.21 CAD (41)
Croissance mensuelle:
-1.59%
Prévision annuelle:
-19.25%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36 864.68 CAD
Maximal:
109 128.15 CAD (95.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
81.08% (109 429.15 CAD)
Par fonds propres:
86.87% (60 103.23 CAD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|4536
|XAUUSD.r
|44
|US30
|27
|XBRUSD
|4
|NVDA.xnas
|2
|BTCUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD.r
|-28K
|XAUUSD.r
|1.8K
|US30
|-289
|XBRUSD
|319
|NVDA.xnas
|-8
|BTCUSD
|11
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD.r
|-41K
|XAUUSD.r
|8.9K
|US30
|-27K
|XBRUSD
|3K
|NVDA.xnas
|49
|BTCUSD
|11K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +7 021.33 CAD
Pire transaction: -5 186 CAD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 41
Bénéfice consécutif maximal: +338.01 CAD
Perte consécutive maximale: -108 619.21 CAD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Hourly entry strategy with filtering conditions that determine entry in a Dollar Cost Average strategy. Calculations of all orders collectively in pips decides when to start taking Partial Profits. Take Partials is set to 50% of Volume.
Aucun avis
30 USD par mois
-34%
0
0
USD
USD
28K
CAD
CAD
45
90%
4 614
78%
63%
0.82
-7.35
CAD
CAD
87%
1:500