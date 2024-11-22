SignauxSections
Yu Fu

One percent per day

Yu Fu
0 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 407%
Exness-Real2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
675
Bénéfice trades:
520 (77.03%)
Perte trades:
155 (22.96%)
Meilleure transaction:
76.35 USD
Pire transaction:
-81.12 USD
Bénéfice brut:
3 794.96 USD (13 964 314 pips)
Perte brute:
-1 602.35 USD (6 898 327 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (168.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
179.45 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
48.33%
Charge de dépôt maximale:
50.83%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
20.03
Longs trades:
302 (44.74%)
Courts trades:
373 (55.26%)
Facteur de profit:
2.37
Rendement attendu:
3.25 USD
Bénéfice moyen:
7.30 USD
Perte moyenne:
-10.34 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-95.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-109.48 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.68%
Prévision annuelle:
9.82%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
109.48 USD (7.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.43% (79.38 USD)
Par fonds propres:
88.67% (767.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 396
BTCUSDm 279
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 1.6K
BTCUSDm 585
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 1.6M
BTCUSDm 5.5M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 06:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 00:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 21:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 13:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 08:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 03:07
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 08:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 07:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 19:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 18:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 12:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
