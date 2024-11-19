SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Euro Buck
Mahendran Nadarajah

Euro Buck

Mahendran Nadarajah
0 avis
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -3%
ICMarketsSC-Live24
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 242
Bénéfice trades:
1 650 (73.59%)
Perte trades:
592 (26.40%)
Meilleure transaction:
471.15 USD
Pire transaction:
-129.05 USD
Bénéfice brut:
18 162.90 USD (594 968 pips)
Perte brute:
-7 260.10 USD (493 701 pips)
Gains consécutifs maximales:
135 (10 217.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 217.76 USD (135)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
31.23%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
185
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
4.80
Longs trades:
1 135 (50.62%)
Courts trades:
1 107 (49.38%)
Facteur de profit:
2.50
Rendement attendu:
4.86 USD
Bénéfice moyen:
11.01 USD
Perte moyenne:
-12.26 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-630.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-630.26 USD (24)
Croissance mensuelle:
-29.98%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 272.82 USD (16.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.17% (2 270.77 USD)
Par fonds propres:
56.60% (3 424.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 995
XAUUSD 538
EURUSD 261
GBPUSD 118
EURAUD 83
EURCAD 40
USDCHF 39
USDCAD 30
NZDUSD 19
NZDCAD 17
GBPAUD 15
AUDUSD 14
EURGBP 14
EURNZD 12
AUDNZD 11
AUDCHF 8
GBPNZD 6
CADCHF 5
NZDCHF 5
GBPCAD 4
EURJPY 3
EURCHF 2
GBPCHF 2
USDJPY 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 2.2K
XAUUSD -975
EURUSD -496
GBPUSD 10K
EURAUD 54
EURCAD -333
USDCHF -305
USDCAD 54
NZDUSD 73
NZDCAD 23
GBPAUD -62
AUDUSD 42
EURGBP 60
EURNZD 72
AUDNZD 23
AUDCHF 30
GBPNZD 29
CADCHF 21
NZDCHF 20
GBPCAD 7
EURJPY 4
EURCHF 8
GBPCHF 12
USDJPY 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 145K
XAUUSD -21K
EURUSD -45K
GBPUSD 36K
EURAUD 5.6K
EURCAD -44K
USDCHF -31K
USDCAD 12K
NZDUSD 7.4K
NZDCAD 4.6K
GBPAUD -5.4K
AUDUSD 779
EURGBP 5.6K
EURNZD 12K
AUDNZD 4.3K
AUDCHF 2.6K
GBPNZD 6K
CADCHF 1.8K
NZDCHF 1.8K
GBPCAD 1K
EURJPY 730
EURCHF 749
GBPCHF 1.1K
USDJPY 443
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +471.15 USD
Pire transaction: -129 USD
Gains consécutifs maximales: 135
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +10 217.76 USD
Perte consécutive maximale: -630.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Mtrading-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 10
ICMarkets-Live09
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live6
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.37 × 52
ICMarketsSC-Live05
0.41 × 151
ICMarketsSC-Live27
0.49 × 352
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
ICMarketsSC-Live08
0.63 × 1686
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.67 × 199
VantageFXInternational-Live 6
0.69 × 13
ICMarketsEU-Live17
0.74 × 133
ICMarkets-Live12
0.82 × 92
ICMarkets-Live16
0.86 × 176
TMGM.TradeMax-Live2
0.88 × 366
Exness-Real9
0.94 × 87
ICMarketsSC-Live15
0.95 × 146
ICMarkets-Live14
0.95 × 148
ICMarketsSC-Live24
1.05 × 20688
ICMarketsSC-Live26
1.05 × 1188
194 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 06:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 17:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 20:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 11:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.75% of days out of 379 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 09:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 13:13
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.78% of days out of 335 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 08:28
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.09 10:43
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Euro Buck
30 USD par mois
-3%
0
0
USD
4.4K
USD
57
89%
2 242
73%
100%
2.50
4.86
USD
57%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.