Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Mtrading-Live 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 4 DooPrime-Live 7 0.00 × 1 FXPIG-LIVE 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Real 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 10 ICMarkets-Live09 0.00 × 4 TMGM.TradeMax-Live6 0.33 × 3 TMGM.TradeMax-Live4 0.37 × 52 ICMarketsSC-Live05 0.41 × 151 ICMarketsSC-Live27 0.49 × 352 TOPFX-Live Server 0.63 × 83 ICMarketsSC-Live08 0.63 × 1686 BlackMoonTrade-LiveLiquidity1 0.67 × 199 VantageFXInternational-Live 6 0.69 × 13 ICMarketsEU-Live17 0.74 × 133 ICMarkets-Live12 0.82 × 92 ICMarkets-Live16 0.86 × 176 TMGM.TradeMax-Live2 0.88 × 366 Exness-Real9 0.94 × 87 ICMarketsSC-Live15 0.95 × 146 ICMarkets-Live14 0.95 × 148 ICMarketsSC-Live24 1.05 × 20688 ICMarketsSC-Live26 1.05 × 1188 194 plus...