Fabio Ziviello

SignalFaz

Fabio Ziviello
0 avis
Fiabilité
53 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 78%
XM.COM-MT5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
474
Bénéfice trades:
450 (94.93%)
Perte trades:
24 (5.06%)
Meilleure transaction:
6.83 EUR
Pire transaction:
-42.94 EUR
Bénéfice brut:
263.39 EUR (40 100 pips)
Perte brute:
-199.86 EUR (29 136 pips)
Gains consécutifs maximales:
131 (74.77 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
74.77 EUR (131)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
198.06%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.96
Longs trades:
226 (47.68%)
Courts trades:
248 (52.32%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
0.13 EUR
Bénéfice moyen:
0.59 EUR
Perte moyenne:
-8.33 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-58.07 EUR)
Perte consécutive maximale:
-58.07 EUR (2)
Croissance mensuelle:
10.45%
Prévision annuelle:
126.85%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
47.34 EUR
Maximal:
65.91 EUR (66.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.19% (65.91 EUR)
Par fonds propres:
69.88% (84.01 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDJPY# 246
USDJPY# 69
GBPUSD# 54
AUDCAD# 41
AUDCHF# 33
SGDJPY# 13
AUDNZD# 8
AUDUSD# 7
EURGBP# 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDJPY# 47
USDJPY# 91
GBPUSD# -9
AUDCAD# -20
AUDCHF# 7
SGDJPY# -35
AUDNZD# -5
AUDUSD# -4
EURGBP# 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDJPY# 6.5K
USDJPY# 14K
GBPUSD# -1.3K
AUDCAD# -2.6K
AUDCHF# 537
SGDJPY# -4.7K
AUDNZD# -829
AUDUSD# -336
EURGBP# 32
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.83 EUR
Pire transaction: -43 EUR
Gains consécutifs maximales: 131
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +74.77 EUR
Perte consécutive maximale: -58.07 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XM.COM-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Anyone can join my Telegram group for more updates about "SignalFaz" and free signals.

Telegram: https://t.me/SignalFaz


Aucun avis
2025.08.21 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 21:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 12:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 11:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 05:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 17:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 15:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 14:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 13:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 12:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 01:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
