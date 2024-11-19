SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Maxagf scalper FBS5
Pedro Maniglia

Maxagf scalper FBS5

Pedro Maniglia
0 avis
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 -68%
FBS-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
413
Bénéfice trades:
286 (69.24%)
Perte trades:
127 (30.75%)
Meilleure transaction:
111.50 USD
Pire transaction:
-440.00 USD
Bénéfice brut:
4 645.77 USD (24 027 pips)
Perte brute:
-5 616.69 USD (32 411 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (88.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
426.50 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
38.67%
Charge de dépôt maximale:
75.19%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.58
Longs trades:
201 (48.67%)
Courts trades:
212 (51.33%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-2.35 USD
Bénéfice moyen:
16.24 USD
Perte moyenne:
-44.23 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-310.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-820.00 USD (3)
Croissance mensuelle:
-1.39%
Prévision annuelle:
-16.82%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 330.54 USD
Maximal:
1 682.30 USD (335.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.02% (1 675.83 USD)
Par fonds propres:
68.19% (431.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 407
XAUUSD 5
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -1K
XAUUSD 52
GBPUSD -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -9.4K
XAUUSD 1K
GBPUSD -39
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +111.50 USD
Pire transaction: -440 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +88.40 USD
Perte consécutive maximale: -310.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 5
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 3
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 2
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
ForexTime-MT5
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
LandFX-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
EightcapGlobal-Live
0.00 × 7
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
272 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 10:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 05:00
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 05:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 23:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 22:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 14:58
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 13:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 12:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 03:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 17:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 14:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 08:58
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 07:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 05:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Maxagf scalper FBS5
100 USD par mois
-68%
0
0
USD
456
USD
51
0%
413
69%
39%
0.82
-2.35
USD
85%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.