Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 FusionMarketsAU-Live 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live 0.00 × 5 EGMSecurities-Live 0.00 × 1 CudraniaCapital-Real 0.00 × 2 itexsys-Platform 0.00 × 3 Exness-MT5Real27 0.00 × 3 TengriSecurities-Server 0.00 × 2 TradingProInternational-Live 0.00 × 2 Opogroup-Server1 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 VantagePrimeLimited-Live 0.00 × 4 XMGlobal-MT5 8 0.00 × 2 Garnet-Server 0.00 × 1 MilliniumFortune-Live 0.00 × 2 OneRoyal-Server 0.00 × 3 ForexTime-MT5 0.00 × 1 SUSHIGlobalInvesting-Live 0.00 × 3 LandFX-Live 0.00 × 1 RazeGlobalMarkets-Server 0.00 × 6 VantageGlobalPrimeLLP-Live 0.00 × 6 EightcapGlobal-Live 0.00 × 7 StraitsFutures-ATL Live 0.00 × 2 FreshForex-MT5 0.00 × 2 AdmiralsSC-Live 0.00 × 2 272 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou