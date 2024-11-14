SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Goldfish that can swim
Fuguang Liu

Goldfish that can swim

Fuguang Liu
0 avis
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 -4%
GMI-Live03
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
704
Bénéfice trades:
512 (72.72%)
Perte trades:
192 (27.27%)
Meilleure transaction:
177.60 USD
Pire transaction:
-221.10 USD
Bénéfice brut:
10 048.16 USD (104 460 pips)
Perte brute:
-9 495.94 USD (99 189 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (566.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
566.44 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
8.98%
Charge de dépôt maximale:
11.65%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
52 minutes
Facteur de récupération:
0.84
Longs trades:
196 (27.84%)
Courts trades:
508 (72.16%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.78 USD
Bénéfice moyen:
19.63 USD
Perte moyenne:
-49.46 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-167.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-427.02 USD (2)
Croissance mensuelle:
-30.22%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
659.40 USD (15.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.92% (659.40 USD)
Par fonds propres:
13.38% (201.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 701
EURJPY 1
USDJPY 1
NZDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 591
EURJPY -56
USDJPY 18
NZDUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.4K
EURJPY -176
USDJPY 55
NZDUSD -17
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +177.60 USD
Pire transaction: -221 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +566.44 USD
Perte consécutive maximale: -167.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GMI-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07
0.00 × 3
GMI-Live03
4.02 × 526
UKYFGJ-Primary
4.40 × 77
FBS-Real-7
8.00 × 1
FirstIndex-Server
10.22 × 23
USGFX-Live2
11.39 × 1027
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
【Capture du point d’inflexion de la tendance】 Transaction par transaction, un seul nœud, croissance des intérêts composés et risque contrôlable avec stop loss
Aucun avis
2025.09.22 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 12:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.17 09:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.03 15:04
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.85% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 16:14
No swaps are charged
2025.01.13 16:14
No swaps are charged
2025.01.13 15:51
No swaps are charged on the signal account
2025.01.12 14:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.01 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.02 17:40
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 13:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.14 21:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Goldfish that can swim
50 USD par mois
-4%
0
0
USD
552
USD
49
99%
704
72%
9%
1.05
0.78
USD
55%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.