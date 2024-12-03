- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
568
Bénéfice trades:
567 (99.82%)
Perte trades:
1 (0.18%)
Meilleure transaction:
28.17 USD
Pire transaction:
-0.06 USD
Bénéfice brut:
1 789.65 USD (309 480 pips)
Perte brute:
-0.06 USD (15 pips)
Gains consécutifs maximales:
542 (1 739.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 739.72 USD (542)
Ratio de Sharpe:
0.84
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
19.94%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
29826.50
Longs trades:
17 (2.99%)
Courts trades:
551 (97.01%)
Facteur de profit:
29827.50
Rendement attendu:
3.15 USD
Bénéfice moyen:
3.16 USD
Perte moyenne:
-0.06 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.06 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.18%
Prévision annuelle:
53.12%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.06 USD (0.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.01% (0.06 USD)
Par fonds propres:
68.11% (1 453.84 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|Bra50
|568
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|Bra50
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|Bra50
|309K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +28.17 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 542
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 739.72 USD
Perte consécutive maximale: -0.06 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ActivTradesCorp-Server
|1.42 × 27801
i like the strategy. The trader knows what he does and has a system/discipline around it. Mostly shorts the Bovespa index to gain swap fees and when positions on profits he periodially closes the positions with profit. Leverage and risk employed is small. That allows the trader to have close to 100% win ratio but without risking the funds that much! Is a good strategy to add in our portfolios to diversify.