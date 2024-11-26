SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Recovery 20K
Martinus Dharmaraditya

Recovery 20K

Martinus Dharmaraditya
0 avis
132 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -40%
MaxrichGroup-Real
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
15 133
Bénéfice trades:
9 838 (65.01%)
Perte trades:
5 295 (34.99%)
Meilleure transaction:
492.49 USD
Pire transaction:
-528.60 USD
Bénéfice brut:
74 519.36 USD (1 753 865 pips)
Perte brute:
-69 978.78 USD (1 930 910 pips)
Gains consécutifs maximales:
57 (1 677.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 610.06 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
67.45%
Charge de dépôt maximale:
294.21%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.25
Longs trades:
7 495 (49.53%)
Courts trades:
7 638 (50.47%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.30 USD
Bénéfice moyen:
7.57 USD
Perte moyenne:
-13.22 USD
Pertes consécutives maximales:
101 (-17 310.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-17 310.21 USD (101)
Croissance mensuelle:
-3.01%
Prévision annuelle:
-36.47%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
49.11 USD
Maximal:
18 325.08 USD (44.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.19% (18 325.08 USD)
Par fonds propres:
79.31% (16 793.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 8955
XAUUSD 5620
GBPUSD 231
EURUSD 64
AUDJPY 54
USDJPY 39
EURGBP 38
EURAUD 35
GBPJPY 34
GBPAUD 28
AUDUSD 24
CHFJPY 9
CADJPY 1
NZDJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY -3.1K
XAUUSD 8.2K
GBPUSD 282
EURUSD 208
AUDJPY -68
USDJPY 97
EURGBP -405
EURAUD 55
GBPJPY -576
GBPAUD 22
AUDUSD 44
CHFJPY -307
CADJPY 64
NZDJPY 63
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY -210K
XAUUSD 109K
GBPUSD -38K
EURUSD -245
AUDJPY -7.5K
USDJPY 1.9K
EURGBP -4.8K
EURAUD -1.1K
GBPJPY -8.8K
GBPAUD -6.2K
AUDUSD -763
CHFJPY -8K
CADJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +492.49 USD
Pire transaction: -529 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 101
Bénéfice consécutif maximal: +1 677.46 USD
Perte consécutive maximale: -17 310.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
311 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
EA Perwira 2.0 EJ M5 MaxrichGroup
Aucun avis
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 11:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 02:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 13:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 02:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.30 12:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 02:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 01:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 03:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.12 15:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 09:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 01:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 11:27
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 09:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 08:13
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 08:13
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.09 19:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Recovery 20K
30 USD par mois
-40%
0
0
USD
2.9K
USD
132
97%
15 133
65%
67%
1.06
0.30
USD
86%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.