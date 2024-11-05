SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / WW R8 Live
Kwok Hung Lai

WW R8 Live

Kwok Hung Lai
0 avis
45 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -34%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
333
Bénéfice trades:
186 (55.85%)
Perte trades:
147 (44.14%)
Meilleure transaction:
220.32 USD
Pire transaction:
-227.92 USD
Bénéfice brut:
3 815.27 USD (69 730 pips)
Perte brute:
-4 825.56 USD (70 265 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (315.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
315.06 USD (15)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
58.11%
Charge de dépôt maximale:
14.14%
Dernier trade:
16 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.84
Longs trades:
215 (64.56%)
Courts trades:
118 (35.44%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-3.03 USD
Bénéfice moyen:
20.51 USD
Perte moyenne:
-32.83 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-533.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-549.38 USD (8)
Croissance mensuelle:
-15.95%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 010.29 USD
Maximal:
1 208.20 USD (37.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.78% (1 208.20 USD)
Par fonds propres:
16.36% (390.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 153
EURGBP 52
USDCAD 31
AUDUSD 28
XAUUSD 26
GBPUSD 22
GBPAUD 14
AUDCAD 6
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 299
EURGBP -59
USDCAD -88
AUDUSD -349
XAUUSD -477
GBPUSD 101
GBPAUD -64
AUDCAD -372
AUDJPY -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 5.6K
EURGBP -1.4K
USDCAD 982
AUDUSD -5.6K
XAUUSD -3K
GBPUSD 927
GBPAUD 5.2K
AUDCAD -3.1K
AUDJPY -27
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +220.32 USD
Pire transaction: -228 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +315.06 USD
Perte consécutive maximale: -533.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07
0.00 × 6
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
SigmaPrimary-Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live25
0.33 × 3
ICMarkets-Live22
0.40 × 156
ICMarketsSC-Live26
0.50 × 162
GlobalPrime-Live
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
LQD1-Live01
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live07
0.78 × 114
ICMarketsSC-Live32
0.80 × 689
ICMarketsSC-Live22
0.82 × 905
ICMarketsSC-Live09
0.83 × 143
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 180
EightcapLtd-Real-4
0.98 × 50
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
1.08 × 1418
ICMarkets-Live24
1.13 × 113
ICMarkets-Live18
1.17 × 36
Pepperstone-Edge07
1.18 × 17
Aucun avis
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.03 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 05:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 19:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.24 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged on the signal account
2025.04.21 05:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 05:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.28 00:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 09:05
No swaps are charged
2025.03.27 09:05
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.26 12:37
No swaps are charged on the signal account
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
WW R8 Live
30 USD par mois
-34%
0
0
USD
2K
USD
45
100%
333
55%
58%
0.79
-3.03
USD
38%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.