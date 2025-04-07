SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RuaNinja
PHAM KIM QUY RuaCoder

RuaNinja

PHAM KIM QUY RuaCoder
4 avis
Fiabilité
137 semaines
1 / 958 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 1 931%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 445
Bénéfice trades:
6 521 (77.21%)
Perte trades:
1 924 (22.78%)
Meilleure transaction:
435.69 USD
Pire transaction:
-172.93 USD
Bénéfice brut:
18 220.99 USD (874 915 pips)
Perte brute:
-7 905.98 USD (510 531 pips)
Gains consécutifs maximales:
74 (52.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
578.12 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
91.96%
Charge de dépôt maximale:
14.71%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
95
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
16.46
Longs trades:
2 710 (32.09%)
Courts trades:
5 735 (67.91%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
1.22 USD
Bénéfice moyen:
2.79 USD
Perte moyenne:
-4.11 USD
Pertes consécutives maximales:
36 (-144.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-455.50 USD (6)
Croissance mensuelle:
8.23%
Prévision annuelle:
99.83%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
626.64 USD (6.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.85% (181.85 USD)
Par fonds propres:
60.73% (6 925.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCADf 5620
AUDUSDf 1437
EURUSDf 593
USDCHFf 479
GBPUSDf 101
AUDNZDf 77
GBPNZDf 58
NZDCHFf 48
NZDCADf 32
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCADf 7.1K
AUDUSDf 1K
EURUSDf 1.5K
USDCHFf 104
GBPUSDf 31
AUDNZDf 72
GBPNZDf 128
NZDCHFf 206
NZDCADf 106
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCADf 259K
AUDUSDf 52K
EURUSDf 37K
USDCHFf -4.1K
GBPUSDf 3.1K
AUDNZDf 834
GBPNZDf 5.7K
NZDCHFf 8.1K
NZDCADf 2.4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +435.69 USD
Pire transaction: -173 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +52.17 USD
Perte consécutive maximale: -144.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Signal uses RuaNinja bot. 

Bot is a great combination of RSI, Band, Stock indicators... And special capital management for optimal efficiency.

Mainly trades 2 currency pairs: EURUSD and AUDCAD.
You should copy with an account with EURUSD spread <=12 and AUDCAD spread <=17
Note moyenne:
Orion98765
99
Orion98765 2025.04.07 16:12 
 

Worst response when drawdowns increase due to unexpected developments.

Putting large lots in the opposite direction at the wrong time.

pnazarew
81
pnazarew 2025.04.02 13:46   

Instrument names mismatched with my broker, so signal copy does not work; otherwise very reliable provider.

david9965
76
david9965 2025.03.15 18:24 
 

Everything is going well !

duykhanh1407
29
duykhanh1407 2025.03.09 23:27 
 

Such a great trading system with good return and low drawdown. It covered copy fee within 1 month (30usd copy fee vs 100usd profit).

However, at the 2k USD investing, the copy volume was not exactly the same to the original account (run at 6k USD).

2025.07.07 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 12:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 08:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RuaNinja
30 USD par mois
1 931%
1
958
USD
9.2K
USD
137
100%
8 445
77%
92%
2.30
1.22
USD
61%
1:500
Copier

