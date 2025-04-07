- Croissance
Trades:
8 445
Bénéfice trades:
6 521 (77.21%)
Perte trades:
1 924 (22.78%)
Meilleure transaction:
435.69 USD
Pire transaction:
-172.93 USD
Bénéfice brut:
18 220.99 USD (874 915 pips)
Perte brute:
-7 905.98 USD (510 531 pips)
Gains consécutifs maximales:
74 (52.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
578.12 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
91.96%
Charge de dépôt maximale:
14.71%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
95
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
16.46
Longs trades:
2 710 (32.09%)
Courts trades:
5 735 (67.91%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
1.22 USD
Bénéfice moyen:
2.79 USD
Perte moyenne:
-4.11 USD
Pertes consécutives maximales:
36 (-144.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-455.50 USD (6)
Croissance mensuelle:
8.23%
Prévision annuelle:
99.83%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
626.64 USD (6.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.85% (181.85 USD)
Par fonds propres:
60.73% (6 925.79 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCADf
|5620
|AUDUSDf
|1437
|EURUSDf
|593
|USDCHFf
|479
|GBPUSDf
|101
|AUDNZDf
|77
|GBPNZDf
|58
|NZDCHFf
|48
|NZDCADf
|32
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCADf
|7.1K
|AUDUSDf
|1K
|EURUSDf
|1.5K
|USDCHFf
|104
|GBPUSDf
|31
|AUDNZDf
|72
|GBPNZDf
|128
|NZDCHFf
|206
|NZDCADf
|106
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCADf
|259K
|AUDUSDf
|52K
|EURUSDf
|37K
|USDCHFf
|-4.1K
|GBPUSDf
|3.1K
|AUDNZDf
|834
|GBPNZDf
|5.7K
|NZDCHFf
|8.1K
|NZDCADf
|2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Signal uses RuaNinja bot.
Bot is a great combination of RSI, Band, Stock indicators... And special capital management for optimal efficiency.
Mainly trades 2 currency pairs: EURUSD and AUDCAD.
You should copy with an account with EURUSD spread <=12 and AUDCAD spread <=17
Worst response when drawdowns increase due to unexpected developments.
Putting large lots in the opposite direction at the wrong time.
Instrument names mismatched with my broker, so signal copy does not work; otherwise very reliable provider.
Everything is going well !
Such a great trading system with good return and low drawdown. It covered copy fee within 1 month (30usd copy fee vs 100usd profit).
However, at the 2k USD investing, the copy volume was not exactly the same to the original account (run at 6k USD).