SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RADJOENG511
Siti Muzdalifah

RADJOENG511

Siti Muzdalifah
0 avis
Fiabilité
56 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 64%
InstaFinance-UK.com
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 591
Bénéfice trades:
5 631 (65.54%)
Perte trades:
2 960 (34.45%)
Meilleure transaction:
3.00 USD
Pire transaction:
-5.15 USD
Bénéfice brut:
1 808.68 USD (208 693 pips)
Perte brute:
-1 619.03 USD (182 117 pips)
Gains consécutifs maximales:
85 (21.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.63 USD (78)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
92.22%
Charge de dépôt maximale:
7.95%
Dernier trade:
14 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.24
Longs trades:
3 493 (40.66%)
Courts trades:
5 098 (59.34%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.02 USD
Bénéfice moyen:
0.32 USD
Perte moyenne:
-0.55 USD
Pertes consécutives maximales:
31 (-13.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-63.84 USD (27)
Croissance mensuelle:
-0.14%
Prévision annuelle:
1.55%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
152.56 USD (45.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.86% (152.56 USD)
Par fonds propres:
45.20% (205.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 1475
USDJPY 1463
GBPUSD 1075
EURUSD 960
USDCAD 921
USDCHF 794
AUDUSD 681
NZDUSD 675
EURGBP 547
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 67
USDJPY 67
GBPUSD -38
EURUSD 44
USDCAD 37
USDCHF 12
AUDUSD 16
NZDUSD 11
EURGBP -26
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 10K
USDJPY 9.7K
GBPUSD -3.9K
EURUSD 4K
USDCAD 5.1K
USDCHF 888
AUDUSD 1.6K
NZDUSD 1.2K
EURGBP -2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.00 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 78
Pertes consécutives maximales: 27
Bénéfice consécutif maximal: +21.81 USD
Perte consécutive maximale: -13.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaFinance-UK.com" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.18 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 05:02
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.29% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 11:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 03:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 15:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 13:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 03:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 01:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 00:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 19:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 13:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 09:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 07:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 18:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.27 02:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.26 17:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 15:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.94% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
