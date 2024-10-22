SignauxSections
Soo Ye Kai

Algo 1 XAUUSD

Soo Ye Kai
0 avis
Fiabilité
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 29%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
373
Bénéfice trades:
133 (35.65%)
Perte trades:
240 (64.34%)
Meilleure transaction:
1 334.15 USD
Pire transaction:
-353.61 USD
Bénéfice brut:
26 415.51 USD (293 071 pips)
Perte brute:
-25 007.07 USD (270 470 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (1 838.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 920.83 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
56.56%
Charge de dépôt maximale:
9.81%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
0.38
Longs trades:
178 (47.72%)
Courts trades:
195 (52.28%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
3.78 USD
Bénéfice moyen:
198.61 USD
Perte moyenne:
-104.20 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-1 127.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 724.06 USD (7)
Croissance mensuelle:
5.02%
Prévision annuelle:
57.44%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 777.26 USD
Maximal:
3 754.48 USD (53.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.81% (3 754.48 USD)
Par fonds propres:
8.02% (291.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 373
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 23K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 334.15 USD
Pire transaction: -354 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +1 838.54 USD
Perte consécutive maximale: -1 127.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
23 plus...
Aucun avis
2025.09.04 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 08:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 04:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.17 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 01:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 11:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.13 07:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.11 11:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 09:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 01:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 11:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 171 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 14:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.06 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.05 01:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.04 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 02:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
