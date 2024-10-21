SignauxSections
Heru Budiman Sutanto St

Garangan XM CT

Heru Budiman Sutanto St
0 avis
Fiabilité
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 76%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
517
Bénéfice trades:
333 (64.41%)
Perte trades:
184 (35.59%)
Meilleure transaction:
163.20 USD
Pire transaction:
-162.19 USD
Bénéfice brut:
3 549.32 USD (106 149 pips)
Perte brute:
-2 218.83 USD (117 801 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (81.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
234.76 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
4.20%
Charge de dépôt maximale:
84.71%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.41
Longs trades:
212 (41.01%)
Courts trades:
305 (58.99%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
2.57 USD
Bénéfice moyen:
10.66 USD
Perte moyenne:
-12.06 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-942.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-942.12 USD (13)
Croissance mensuelle:
10.38%
Prévision annuelle:
125.93%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.79 USD
Maximal:
942.12 USD (39.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
62.23% (942.12 USD)
Par fonds propres:
69.57% (1 053.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 476
USDJPY 38
BTCUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 1.3K
USDJPY 53
BTCUSD -22
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 8K
USDJPY 2.6K
BTCUSD -22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +163.20 USD
Pire transaction: -162 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +81.19 USD
Perte consécutive maximale: -942.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 26
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 24
XMGlobal-Real 18
0.00 × 5
XMGlobal-Real 8
0.27 × 15
BlackBullMarkets-Live
0.67 × 9
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
Valutrades-Real
3.50 × 4
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.