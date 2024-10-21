SignauxSections
Mr Anucha Penglao

TFEX Signal Robot

Mr Anucha Penglao
0 avis
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -39%
TopTraderCo-Live
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
324
Bénéfice trades:
117 (36.11%)
Perte trades:
207 (63.89%)
Meilleure transaction:
18 351.47 THB
Pire transaction:
-14 288.40 THB
Bénéfice brut:
459 948.99 THB (16 704 pips)
Perte brute:
-538 727.77 THB (18 460 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (44 764.23 THB)
Bénéfice consécutif maximal:
44 764.23 THB (5)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
70.60%
Charge de dépôt maximale:
96.61%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.45
Longs trades:
147 (45.37%)
Courts trades:
177 (54.63%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-243.14 THB
Bénéfice moyen:
3 931.19 THB
Perte moyenne:
-2 602.55 THB
Pertes consécutives maximales:
12 (-33 143.15 THB)
Perte consécutive maximale:
-33 143.15 THB (12)
Croissance mensuelle:
-15.97%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
67%
Prélèvement par solde:
Absolu:
96 022.68 THB
Maximal:
173 295.45 THB (62.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
62.47% (173 295.45 THB)
Par fonds propres:
9.97% (15 480.00 THB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOM25 82
GOH25 67
GOU25 51
GOZ24 38
S50H25 26
S50M25 24
S50U25 19
S50Z24 10
GOZ25 4
USDH25 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOM25 -2.6K
GOH25 -900
GOU25 -1K
GOZ24 2.3K
S50H25 -343
S50M25 -224
S50U25 -16
S50Z24 -141
GOZ25 445
USDH25 -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOM25 -2.4K
GOH25 -645
GOU25 -910
GOZ24 2.6K
S50H25 -469
S50M25 -287
S50U25 11
S50Z24 -183
GOZ25 472
USDH25 5
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18 351.47 THB
Pire transaction: -14 288 THB
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +44 764.23 THB
Perte consécutive maximale: -33 143.15 THB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TopTraderCo-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TopTraderCo-Live
2.00 × 2
Aucun avis
2025.07.30 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 12:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 14:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.09 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.27 09:43
No swaps are charged
2025.02.27 09:43
No swaps are charged
2025.02.21 12:38
No swaps are charged on the signal account
2025.01.30 07:08
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.27 17:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 05:26
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 03:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.18 09:45
No swaps are charged
2024.12.18 09:45
No swaps are charged
2024.12.16 13:54
No swaps are charged on the signal account
2024.12.16 11:08
No swaps are charged
2024.12.16 11:08
No swaps are charged
2024.12.13 15:44
No swaps are charged on the signal account
2024.12.12 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 13:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.27 16:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
