- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
324
Bénéfice trades:
117 (36.11%)
Perte trades:
207 (63.89%)
Meilleure transaction:
18 351.47 THB
Pire transaction:
-14 288.40 THB
Bénéfice brut:
459 948.99 THB (16 704 pips)
Perte brute:
-538 727.77 THB (18 460 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (44 764.23 THB)
Bénéfice consécutif maximal:
44 764.23 THB (5)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
70.60%
Charge de dépôt maximale:
96.61%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.45
Longs trades:
147 (45.37%)
Courts trades:
177 (54.63%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-243.14 THB
Bénéfice moyen:
3 931.19 THB
Perte moyenne:
-2 602.55 THB
Pertes consécutives maximales:
12 (-33 143.15 THB)
Perte consécutive maximale:
-33 143.15 THB (12)
Croissance mensuelle:
-15.97%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
67%
Prélèvement par solde:
Absolu:
96 022.68 THB
Maximal:
173 295.45 THB (62.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
62.47% (173 295.45 THB)
Par fonds propres:
9.97% (15 480.00 THB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOM25
|82
|GOH25
|67
|GOU25
|51
|GOZ24
|38
|S50H25
|26
|S50M25
|24
|S50U25
|19
|S50Z24
|10
|GOZ25
|4
|USDH25
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOM25
|-2.6K
|GOH25
|-900
|GOU25
|-1K
|GOZ24
|2.3K
|S50H25
|-343
|S50M25
|-224
|S50U25
|-16
|S50Z24
|-141
|GOZ25
|445
|USDH25
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOM25
|-2.4K
|GOH25
|-645
|GOU25
|-910
|GOZ24
|2.6K
|S50H25
|-469
|S50M25
|-287
|S50U25
|11
|S50Z24
|-183
|GOZ25
|472
|USDH25
|5
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +18 351.47 THB
Pire transaction: -14 288 THB
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +44 764.23 THB
Perte consécutive maximale: -33 143.15 THB
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TopTraderCo-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TopTraderCo-Live
|2.00 × 2
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-39%
0
0
USD
USD
119K
THB
THB
49
67%
324
36%
71%
0.85
-243.14
THB
THB
62%
1:1