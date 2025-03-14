SignauxSections
Sachin Kumar Beragi

Bkailop

Sachin Kumar Beragi
3 avis
Fiabilité
59 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 230%
FXSmartBull-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 311
Bénéfice trades:
1 046 (79.78%)
Perte trades:
265 (20.21%)
Meilleure transaction:
43.62 USD
Pire transaction:
-73.50 USD
Bénéfice brut:
10 696.91 USD (227 376 748 pips)
Perte brute:
-3 506.05 USD (15 979 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (238.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
238.50 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.45
Activité de trading:
0.54%
Charge de dépôt maximale:
3.93%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 minutes
Facteur de récupération:
50.07
Longs trades:
691 (52.71%)
Courts trades:
620 (47.29%)
Facteur de profit:
3.05
Rendement attendu:
5.49 USD
Bénéfice moyen:
10.23 USD
Perte moyenne:
-13.23 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-123.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-143.63 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.59%
Prévision annuelle:
31.48%
Algo trading:
70%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
143.63 USD (1.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.29% (143.63 USD)
Par fonds propres:
1.07% (65.01 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDx 885
USDJPYx 344
GBPUSDx 63
EURUSDx 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDx 6K
USDJPYx 1.1K
GBPUSDx 78
EURUSDx 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDx 189M
USDJPYx 33M
GBPUSDx 4.2M
EURUSDx 1.1M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +43.62 USD
Pire transaction: -74 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +238.50 USD
Perte consécutive maximale: -123.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXSmartBull-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Note moyenne:
Thomas Nickel
837
Thomas Nickel 2025.03.14 08:21 
 

I subscribed to the BKAIlop signal. Unfortunately, the signals aren't being transmitted properly. Some of my trades aren't closing properly. There's a problem with MQL5; MQL needs to look into what's going on. Other users are having the same problem; you can read about it in the reviews. I hope MQL takes care of this. It would be nice if I could get my subscription fee for the signal refunded.

sunzebo
627
sunzebo 2025.01.22 10:02 
 

I have same issue, When the signal is closed but my order is still running. My MT5 is EC-Markets Server , Hedge Mode.

Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2024.11.04 16:56  (modifié 2024.11.14 18:09) 
 

When the signal is closed but my order is still running, I have a loss, I don't know how to fix it, can anyone help me fix it? cannot be copied exactly if you use it

FXSmartBull-Live - you should close all channels, or switch platforms

2025.07.08 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 16:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 14:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.28 14:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.28 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.28 09:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.28 08:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 19:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 18:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.06 11:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.05 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.21 18:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.15 12:54
High risk of negative slippage when copying deals
2024.10.15 12:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
