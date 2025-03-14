- Croissance
Trades:
1 311
Bénéfice trades:
1 046 (79.78%)
Perte trades:
265 (20.21%)
Meilleure transaction:
43.62 USD
Pire transaction:
-73.50 USD
Bénéfice brut:
10 696.91 USD (227 376 748 pips)
Perte brute:
-3 506.05 USD (15 979 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (238.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
238.50 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.45
Activité de trading:
0.54%
Charge de dépôt maximale:
3.93%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 minutes
Facteur de récupération:
50.07
Longs trades:
691 (52.71%)
Courts trades:
620 (47.29%)
Facteur de profit:
3.05
Rendement attendu:
5.49 USD
Bénéfice moyen:
10.23 USD
Perte moyenne:
-13.23 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-123.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-143.63 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.59%
Prévision annuelle:
31.48%
Algo trading:
70%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
143.63 USD (1.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.29% (143.63 USD)
Par fonds propres:
1.07% (65.01 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|885
|USDJPYx
|344
|GBPUSDx
|63
|EURUSDx
|19
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDx
|6K
|USDJPYx
|1.1K
|GBPUSDx
|78
|EURUSDx
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDx
|189M
|USDJPYx
|33M
|GBPUSDx
|4.2M
|EURUSDx
|1.1M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
Meilleure transaction: +43.62 USD
Pire transaction: -74 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +238.50 USD
Perte consécutive maximale: -123.19 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXSmartBull-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
I subscribed to the BKAIlop signal. Unfortunately, the signals aren't being transmitted properly. Some of my trades aren't closing properly. There's a problem with MQL5; MQL needs to look into what's going on. Other users are having the same problem; you can read about it in the reviews. I hope MQL takes care of this. It would be nice if I could get my subscription fee for the signal refunded.
I have same issue, When the signal is closed but my order is still running. My MT5 is EC-Markets Server , Hedge Mode.
When the signal is closed but my order is still running, I have a loss, I don't know how to fix it, can anyone help me fix it? cannot be copied exactly if you use it
FXSmartBull-Live - you should close all channels, or switch platforms