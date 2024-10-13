SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CMI Aussie Compounder
Ryan Keylock

CMI Aussie Compounder

Ryan Keylock
0 avis
Fiabilité
50 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 8%
Darwinex-Live-2
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
722
Bénéfice trades:
610 (84.48%)
Perte trades:
112 (15.51%)
Meilleure transaction:
943.66 USD
Pire transaction:
-1 882.10 USD
Bénéfice brut:
36 521.76 USD (80 198 pips)
Perte brute:
-28 477.35 USD (58 189 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (1 150.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 480.85 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
131.54%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.66
Longs trades:
364 (50.42%)
Courts trades:
358 (49.58%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
11.14 USD
Bénéfice moyen:
59.87 USD
Perte moyenne:
-254.26 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-12 178.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-12 178.19 USD (21)
Croissance mensuelle:
0.23%
Prévision annuelle:
5.20%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
586.11 USD
Maximal:
12 178.19 USD (10.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.91% (12 178.19 USD)
Par fonds propres:
44.21% (48 287.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 397
AUDCAD 285
AUDNZD 27
GBPJPY 9
SP500 3
XAUUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 7.6K
AUDCAD -68
AUDNZD 359
GBPJPY 17
SP500 -22
XAUUSD 134
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 21K
AUDCAD -677
AUDNZD 1.5K
GBPJPY 337
SP500 -213
XAUUSD 36
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +943.66 USD
Pire transaction: -1 882 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +1 150.48 USD
Perte consécutive maximale: -12 178.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.16 13:14
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.81% of days out of 341 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 12:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 22:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CMI Aussie Compounder
50 USD par mois
8%
0
0
USD
108K
USD
50
99%
722
84%
100%
1.28
11.14
USD
44%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.