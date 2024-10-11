SignauxSections
Honghao Huang

UM 0 TW u1588

Honghao Huang
0 avis
52 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -42%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 188
Bénéfice trades:
1 125 (51.41%)
Perte trades:
1 063 (48.58%)
Meilleure transaction:
293.28 USD
Pire transaction:
-871.12 USD
Bénéfice brut:
12 165.72 USD (17 873 588 pips)
Perte brute:
-13 215.77 USD (18 048 938 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (87.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
505.58 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
29.51%
Dernier trade:
18 il y a des minutes
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.55
Longs trades:
1 539 (70.34%)
Courts trades:
649 (29.66%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-0.48 USD
Bénéfice moyen:
10.81 USD
Perte moyenne:
-12.43 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-267.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 315.73 USD (2)
Croissance mensuelle:
-46.85%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 129.52 USD
Maximal:
1 914.57 USD (83.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
64.72% (1 914.57 USD)
Par fonds propres:
91.64% (1 687.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 406
XAUUSD 323
HK50ft 263
BTCUSD 227
GBPCAD 144
USDCAD 70
AUDCAD 65
GBPNZD 61
EURGBP 44
GBPUSD 44
USDJPY 37
NZDUSD 36
EURAUD 34
GBPCHF 32
CL-OIL 28
ETHUSD 28
GBPAUD 28
USDCHF 27
NAS100ft 27
NZDCHF 27
EURCAD 26
AUDUSD 21
GBPJPY 19
AUDNZD 19
AUDCHF 18
EURNZD 18
EURCHF 17
NZDCAD 13
DOGUSD 13
CADCHF 10
NZDSGD 9
JPN225ft 8
NZDJPY 7
SOLUSD 6
LTCUSD 6
AUDJPY 5
CADJPY 5
EURJPY 4
NAS100 4
EURSGD 4
SP500ft 3
CHFJPY 1
USDSGD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -1.1K
XAUUSD 121
HK50ft 193
BTCUSD -137
GBPCAD 33
USDCAD -72
AUDCAD 31
GBPNZD 86
EURGBP -19
GBPUSD 54
USDJPY -141
NZDUSD -6
EURAUD 208
GBPCHF -63
CL-OIL 12
ETHUSD -33
GBPAUD 179
USDCHF 10
NAS100ft -376
NZDCHF -25
EURCAD 23
AUDUSD -23
GBPJPY 11
AUDNZD -56
AUDCHF -100
EURNZD 21
EURCHF -13
NZDCAD 16
DOGUSD 96
CADCHF 24
NZDSGD -16
JPN225ft 17
NZDJPY -36
SOLUSD 63
LTCUSD -23
AUDJPY -5
CADJPY -12
EURJPY -14
NAS100 -14
EURSGD 7
SP500ft -13
CHFJPY 5
USDSGD -6
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -201K
XAUUSD 15K
HK50ft 1.6M
BTCUSD -1M
GBPCAD -5.2K
USDCAD -6.7K
AUDCAD 977
GBPNZD 12K
EURGBP -53
GBPUSD 2.5K
USDJPY -16K
NZDUSD 952
EURAUD 26K
GBPCHF -4.6K
CL-OIL 7K
ETHUSD -51K
GBPAUD 27K
USDCHF 1.8K
NAS100ft -376K
NZDCHF -2.6K
EURCAD -1.1K
AUDUSD -1.5K
GBPJPY 537
AUDNZD -4K
AUDCHF -5.7K
EURNZD 4.4K
EURCHF -772
NZDCAD -1.2K
DOGUSD 687
CADCHF 1.8K
NZDSGD -1.8K
JPN225ft 38K
NZDJPY -3.3K
SOLUSD 7.5K
LTCUSD -2.3K
AUDJPY -342
CADJPY -1.7K
EURJPY -2K
NAS100 -14K
EURSGD 969
SP500ft -13K
CHFJPY 803
USDSGD -714
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +293.28 USD
Pire transaction: -871 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +87.45 USD
Perte consécutive maximale: -267.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
Aucun avis
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.17 16:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.08.29 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.20 18:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 10:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 310 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 12:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.06.11 16:26
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 13:09
No swaps are charged
2025.05.07 13:09
No swaps are charged
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.