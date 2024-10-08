SignauxSections
Irwan Budisusanto

Elinglanwaspodo Trader

Irwan Budisusanto
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 70%
IntlMitraFutures-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
369
Bénéfice trades:
125 (33.87%)
Perte trades:
244 (66.12%)
Meilleure transaction:
259.29 USD
Pire transaction:
-150.65 USD
Bénéfice brut:
5 211.84 USD (454 512 pips)
Perte brute:
-3 933.20 USD (379 585 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (302.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
498.86 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
98.72%
Charge de dépôt maximale:
63.08%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
1.59
Longs trades:
237 (64.23%)
Courts trades:
132 (35.77%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
3.47 USD
Bénéfice moyen:
41.69 USD
Perte moyenne:
-16.12 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-163.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-422.06 USD (10)
Croissance mensuelle:
30.65%
Prévision annuelle:
371.86%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
107.62 USD
Maximal:
804.62 USD (51.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.12% (804.62 USD)
Par fonds propres:
31.43% (32.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.i 48
XAGUSD.i 46
EURAUD.i 28
EURJPY.i 28
CHFJPY.i 26
GBPAUD.i 25
USDCAD.i 23
AUDJPY.i 22
EURGBP.i 15
GBPJPY.i 15
AUDNZD.i 14
EURCAD.i 13
NZDUSD.i 12
CLSK.i 11
USDJPY.i 11
AUDUSD.i 9
GBPCHF.i 7
EURCHF.i 6
EURUSD.i 5
GBPUSD.i 3
USDCHF.i 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.i 1.5K
XAGUSD.i 673
EURAUD.i -100
EURJPY.i -20
CHFJPY.i -63
GBPAUD.i -39
USDCAD.i -65
AUDJPY.i -81
EURGBP.i -62
GBPJPY.i -108
AUDNZD.i -54
EURCAD.i 1
NZDUSD.i -84
CLSK.i -4
USDJPY.i -11
AUDUSD.i -9
GBPCHF.i -71
EURCHF.i -29
EURUSD.i -35
GBPUSD.i -59
USDCHF.i -18
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.i 162K
XAGUSD.i 14K
EURAUD.i -12K
EURJPY.i -2.1K
CHFJPY.i -8.5K
GBPAUD.i -4.4K
USDCAD.i -9.1K
AUDJPY.i -11K
EURGBP.i -4.1K
GBPJPY.i -15K
AUDNZD.i -8.5K
EURCAD.i 1.3K
NZDUSD.i -8.3K
CLSK.i -37
USDJPY.i -1.3K
AUDUSD.i -647
GBPCHF.i -4.4K
EURCHF.i -1.8K
EURUSD.i -2.9K
GBPUSD.i -5.8K
USDCHF.i -1.2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +259.29 USD
Pire transaction: -151 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +302.63 USD
Perte consécutive maximale: -163.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IntlMitraFutures-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

The profit follower system has low risk and high gain.

0.01 lot

Risk to reward (1:2)

Please subscribe and enjoy it... 

Aucun avis
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 09:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 14:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.29 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.30 11:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.28 05:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 13:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.22 16:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 06:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.09 08:11
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.18 21:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.25 02:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.25 01:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.30 08:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.23 17:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.23 16:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.15 19:38
Share of trading days is too low
2024.10.15 19:38
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.15 18:36
Share of trading days is too low
