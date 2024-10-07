Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Coinexx-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live10 0.00 × 1 MonetaMarkets-Live01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 1 HFMarketsSV-Live Server 5 0.00 × 1 VantageInternational-Live 10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 3 PrimusMarkets-Live-3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.09 × 53 ICMarketsSC-Live03 0.24 × 17 ICMarketsSC-Live12 0.25 × 4 ICMarketsSC-Live32 0.39 × 18 ICMarketsSC-Live05 0.40 × 5 Coinexx-Demo 0.82 × 648 Alpari-Pro.ECN 0.91 × 80 Coinexx-Live 0.93 × 237 RoboForex-ECN 1.00 × 7 RoboForex-ECN-2 1.00 × 2 GlobalPrime-Live 1.00 × 1 Tickmill-Live08 1.00 × 1 TradingProInternational-Live 1.67 × 3 FXCC1-Live 1.70 × 144 50 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou