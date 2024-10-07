SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / X68
Dat Hoang

X68

Dat Hoang
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 7%
Coinexx-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
649
Bénéfice trades:
487 (75.03%)
Perte trades:
162 (24.96%)
Meilleure transaction:
5.06 USD
Pire transaction:
-5.39 USD
Bénéfice brut:
458.42 USD (52 746 pips)
Perte brute:
-451.84 USD (49 311 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (14.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
14.33 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
13.35%
Charge de dépôt maximale:
16.25%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.12
Longs trades:
234 (36.06%)
Courts trades:
415 (63.94%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.01 USD
Bénéfice moyen:
0.94 USD
Perte moyenne:
-2.79 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-10.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-10.40 USD (3)
Croissance mensuelle:
19.62%
Prévision annuelle:
238.06%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
50.28 USD
Maximal:
55.48 USD (52.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.80% (55.48 USD)
Par fonds propres:
7.52% (4.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 238
XAUUSD 231
EURUSD 180
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 27
XAUUSD -11
EURUSD -9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 4.9K
XAUUSD -649
EURUSD -624
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.06 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +14.33 USD
Perte consécutive maximale: -10.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Coinexx-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.09 × 53
ICMarketsSC-Live03
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live12
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 18
ICMarketsSC-Live05
0.40 × 5
Coinexx-Demo
0.82 × 648
Alpari-Pro.ECN
0.91 × 80
Coinexx-Live
0.93 × 237
RoboForex-ECN
1.00 × 7
RoboForex-ECN-2
1.00 × 2
GlobalPrime-Live
1.00 × 1
Tickmill-Live08
1.00 × 1
TradingProInternational-Live
1.67 × 3
FXCC1-Live
1.70 × 144
50 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Trading Pairs:

- USDJPY

- EURUSD

- XAUUSD


- Trend trading, breakout

- Ranging Trading, scape


Aucun avis
2025.09.11 09:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 339 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 15:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 330 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.10 12:47
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.17 10:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.02 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 02:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.02 00:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.27 15:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.26 07:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.25 16:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.20 09:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.19 10:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.13 15:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.11 14:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.08 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.08 11:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 14:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
X68
30 USD par mois
7%
0
0
USD
106
USD
51
100%
649
75%
13%
1.01
0.01
USD
53%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.