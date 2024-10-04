SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RatkoFX
Ratko Atanasov

RatkoFX

Ratko Atanasov
0 avis
70 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 31 USD par mois
croissance depuis 2024 -49%
Pepperstone-Edge04
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
278
Bénéfice trades:
140 (50.35%)
Perte trades:
138 (49.64%)
Meilleure transaction:
83.70 USD
Pire transaction:
-58.48 USD
Bénéfice brut:
2 432.88 USD (18 339 pips)
Perte brute:
-3 342.59 USD (22 749 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (61.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
307.45 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.14
Activité de trading:
7.61%
Charge de dépôt maximale:
102.86%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.72
Longs trades:
156 (56.12%)
Courts trades:
122 (43.88%)
Facteur de profit:
0.73
Rendement attendu:
-3.27 USD
Bénéfice moyen:
17.38 USD
Perte moyenne:
-24.22 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-342.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-342.74 USD (11)
Croissance mensuelle:
-5.61%
Prévision annuelle:
-68.10%
Algo trading:
74%
Prélèvement par solde:
Absolu:
909.99 USD
Maximal:
1 257.72 USD (56.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.71% (1 257.72 USD)
Par fonds propres:
2.95% (38.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.a 45
GBPUSD.a 42
USDJPY.a 38
USDCHF.a 38
USDCAD.a 37
AUDUSD.a 32
NZDUSD.a 14
AUDJPY.a 8
GBPJPY.a 8
XAUUSD.a 6
GER40.a 5
EURJPY.a 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.a -65
GBPUSD.a -151
USDJPY.a 111
USDCHF.a -95
USDCAD.a -207
AUDUSD.a -187
NZDUSD.a 1
AUDJPY.a -78
GBPJPY.a -125
XAUUSD.a -53
GER40.a -42
EURJPY.a -18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.a -305
GBPUSD.a -809
USDJPY.a 1.2K
USDCHF.a 1.1K
USDCAD.a -1.6K
AUDUSD.a -2.1K
NZDUSD.a -97
AUDJPY.a -509
GBPJPY.a -1.4K
XAUUSD.a 730
GER40.a -769
EURJPY.a 161
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +83.70 USD
Pire transaction: -58 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +61.09 USD
Perte consécutive maximale: -342.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Forex Breakout Strategy focused on trading major currency pairs including:
- EUR/USD ; USD/CHF ; AUD/USD ; NZD/USD ; USD/JPY ; GBP/USD and USD/CAD
With a low draw-down approach, each trade follows a 1:2 risk-reward ratio, risking just 2% of the account size per trade. Only one trade is open at a time, ensuring minimal exposure, with a few high-quality trades per week. Ideal for steady, consistent returns with controlled risk.
Aucun avis
2025.09.25 20:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 15:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.23 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RatkoFX
31 USD par mois
-49%
0
0
USD
960
USD
70
74%
278
50%
8%
0.72
-3.27
USD
57%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.